G20 in Hamburg Bundesverfassungsgericht hebt Protestcamp-Verbot auf

Das Bundesverfassungsgericht hat ein großes Protestcamp von G20-Gegnern in Hamburg zumindest teilweise als Versammlung anerkannt. Nach einer Klage der Veranstalter hob das Gericht damit das generelle Verbot des im Stadtpark geplanten Camps im Eilverfahren auf, wie in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Die Stadt Hamburg muss demnach nun noch einmal neu über die angemeldete Demonstration versammlungsrechtlich entscheiden.

Die Richter verpflichteten die Hansestadt aber nicht zur uneingeschränkten Duldung. Sie kann ausdrücklich den Umfang des Camps beschränken, Auflagen verhängen, die Veranstaltung sogar an einen anderen Ort verlegen - und ausdrücklich erlaubt ist das Camp mit der Entscheidung auch nicht:

Ein kaputter Rasen rechtfertigt kein Verbot

"Nicht Gegenstand der Entscheidung ist die Frage, ob und wie weit das Protestcamp in Blick auf die öffentliche Sicherheit beschränkt oder möglicherweise auch untersagt werden kann", teilte das Gericht mit. Zumindest in Teilen handle es sich bei der Veranstaltung aber um eine Kundgebung, die durch das Versammlungsrecht geschützt ist. Der Antrag der Veranstalter hatte mit seiner Klage also teilweise Erfolg.

Ein Protestcamp müsse einerseits möglichst weitgehend ermöglicht werden, anderseits müssten nachhaltige Schäden des Stadtparks verhindert "und die diesbezüglichen Risiken für die öffentliche Hand möglichst gering gehalten werden", hieß es zur Begründung. Sprich: Ein kaputter Rasen rechtfertigt noch kein Verbot. Denn die Stadt hatte das Camp zunächst nach der Grünanlagenverordnung untersagt.

Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht entschieden, in der Gesamtbetrachtung handle es sich bei dem Camp nicht um eine grundrechtlich geschützte Versammlung. Das Gericht gab damit einer Beschwerde der Stadt Hamburg statt.

Das "Antikapitalistische Camp" soll vom 30. Juni bis 9. Juli stattfinden. Geplant ist bisher eine Zeltstadt für 10.000 Teilnehmer - mit Veranstaltungen vom 28. Juni bis 9. Juli. Der Protest richtet sich gegen das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer am 7. und 8. Juli in Hamburg.

Aktenzeichen: 1 BvR 1387/17