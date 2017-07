G20 in Hamburg Gipfelauftakt im Schatten der Gewalt

Es ist so gekommen, wie viele befürchtet haben. In Hamburg treffen sich die mächtigsten Staatenlenker der internationalen Gemeinschaft - und um die Welt gehen Bilder von Gewalt und Chaos. Die Ausschreitungen vom Donnerstagabend setzen sich am Freitag fort. Randalierer ziehen marodierend durch die Straßen, setzen Autos oder Barrikaden in Brand, versuchen Zufahrtswege zum Tagungsgelände in der Messe zu blockieren.

Die Gipfelteilnehmer dürften von den Krawallen nur über Fernsehbilder etwas mitbekommen. Allerdings verzögern die Störaktionen den offiziellen Auftakt - wenn auch nur um wenige Minuten. Einige Delegationen werden auf dem Weg zu den Messehallen offenbar durch Proteste kurzfristig aufgehalten, so dass sich das rituelle Handschlag-Defilée bei Gastgeberin Angela Merkel ein bisschen hinzieht.

BILAN/ EPA/ REX/ Shutterstock

Donald Trump ist schließlich der einzige, der aus dem traditionellen Fototermin eine kleine Show machte. Mit ausgestrecktem Arm schreitet er auf die Kanzlerin zu, kräftiger Händedruck, Griff an den Ellenbogen, Smalltalk. Als Merkel ihm schon den Weg zur Eröffnungssitzung weist, stellt sich Trump für die Fotografen nochmal mit ernster Miene neben ihr auf. Merkel blickt irritiert, dann schreitet der Präsident davon - und ballt dabei in Richtung Kameras energisch die Faust, als wolle er sagen: Alles im Griff.

Später, als beim traditionellen Familienfoto hunderte Objektive auf die Gipfelteilnehmer gerichtet sind, wirkt Trump allerdings zunächst ein wenig verloren. In der Mitte der ersten Reihe lächelt die Kanzlerin im signalroten Blazer zwischen all den dunklen Anzügen, dem US-Präsidenten dagegen ist ein Platz ganz außen zugewiesen.

Trump drückt den Rücken noch einmal durch, dann schlüpft Emmanuel Macron von hinten zu ihm durch, klopft ihm beidhändig auf die Schultern und stellt sich an seine rechte Seite - damit steht Trump nicht mehr am Rand. Als sich die Gruppe auflöst, gehen beide plaudernd von der Bühne. Schon beim G7-Gipfel auf Sizilien Ende Mai hatte Frankreichs neuer Präsident die Rolle als Brückenbauer gesucht.

Aufeinander zu bewegen, "ohne uns zu sehr zu verbiegen"

Als dann die große Runde Platz im Sitzungssaal genommen hat, muss Großbritanniens Premierministerin Theresa May ihren Sitznachbarn Trump anstupsen, damit der sich wie alle anderen noch einmal zu den Fotografen umdreht. Die Kanzlerin mahnt schließlich in ihren öffentlichen Begrüßungsworten Kompromissbereitschaft an. Man müsse sich aufeinander zu bewegen, "ohne uns zu sehr zu verbiegen". Unterschiede müssten auch benannt werden.

Damit ist, ohne auf konkrete Inhalte einzugehen, wohl die Linie für den Gipfel vorgegeben. Denn im weiteren Verlauf des Freitags stehen die besonders heiklen Themen auf der Tagesordnung. Beim Mittagessen - unter anderem wurde Landhuhn-Frikassee mit Erbsencrème und Schoten, gebratene Flusskrebse und schwarzer Reis serviert - wollten die G20 über die Weltwirtschaft und den Handel sprechen, anschließend geht es um Energie und Klimaschutz.

Bei beiden Themen gibt es viel mit dem amerikanischen Präsidenten zu besprechen. Schließlich hat Trump mit seiner wirtschaftlichen Abschottungspolitik und dem angekündigten Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen den Rest der Welt verunsichert.

Ausgerechnet kurz nach Beginn der Klimasitzung aber wollten sich Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin zu ihrem ersten Zweiergipfel zurückziehen - ein Affront, der viel darüber aussagt, wie wichtig der US-Präsident diese Fragen nimmt.

Andererseits schauen eben alle gebannt auf die persönliche Begegnung der beiden Atommächte. Nachdem Trump im Wahlkampf noch eine Annäherung an Moskau versprochen hatte, gibt es bis heute überhaupt keinen Draht zwischen beiden - was die Lösung internationaler Krisen erschwert.

Im Vorfeld hat der US-Präsident Russland "destabilisierendes Verhalten" vorgeworfen, der Kreml hat das umgehend zurückgewiesen.