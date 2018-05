G20-Sonderausschuss Innensenator Grote vergleicht G20-Randalierer mit Terroristen

Der Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD) hat die Ausschreitungen an der Elbchaussee während des G20-Gipfels im Juli in die Nähe des Terrorismus gerückt. "Das ist eine kriminelle Kommandoaktion gewesen, die sich dem Muster annähert, das wir sonst als terroristische Begehungsweise beschreiben würden", sagte Grote vor dem G20-Sonderausschuss der Hamburger Bürgerschaft. Teilweise sei die Gefährdung von Menschenleben in Kauf genommen worden.

Nach Angaben des Leiters der Soko "Schwarzer Block", Jan Hieber, hatten an jenem Freitagmorgen rund 220 Menschen innerhalb von 19 Minuten einen Schaden von 1,5 Millionen Euro angerichtet. Sie seien in paramilitärischer Anmutung die Straße entlanggezogen. Die Täter hätten 19 Autos angezündet, versucht, Feuer bei einem Geschäft und einem Möbelhaus in Altona zu legen, und mehrere Streifenwagen der Bundespolizei angegriffen. Einer der Beamten habe seine Schusswaffe gezogen. "Das hätte auch mit Toten enden können", sagte Hieber.

Verfassungsschützer: "Konspirativ wie nie"

Die Teilnehmer des "schwarzen Mobs" seien nicht vor Gewalt gegen Menschen zurückgeschreckt. Eine Anwohnerin, die zu ihrem Smartphone gegriffen habe, sei attackiert und getreten worden. In den Geschäften, die in Brand gesetzt werden sollten, hätten sich Menschen aufgehalten. Insgesamt seien 133 Einzelstraftaten verübt worden.

Der Leiter des Hamburger Verfassungsschutzes, Torsten Voß, erklärte, die Täter seien im Geheimen vorgegangen. Sein Amt habe vorher keine Hinweise auf die Planung gehabt. "So konspirativ haben wir es noch nie erlebt", pflichtete ihm der G20-Einsatzleiter der Hamburger Polizei, Hartmut Dudde, bei.