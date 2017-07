Trittin zu G20 "Man will ja nicht enden wie Olaf Scholz - als lebender Schutzschild vor der Kanzlerin" 

Grüne und CSU kritisieren das Krisenmanagement der SPD nach den G20-Krawallen in Hamburg scharf. "Es stellt sich die Frage, wer eigentlich dafür verantwortlich ist, dass zwei Stunden lang keine Polizisten im Schanzenviertel waren", sagte der frühere Grünen-Chef Jürgen Trittin dem SPIEGEL. Es müsse eine Entscheidung gegeben haben, dass etwas anderes wichtiger gewesen sei als die Bewohner im Schanzenviertel. "Darüber muss man reden."

Nach den Vorkommnissen werde kein Bürgermeister mehr so einen Gipfel veranstalten wollen, so Trittin mit Blick auf den Hamburger Regierungschef. "Man will ja nicht enden wie Olaf Scholz - als lebender Schutzschild vor der Kanzlerin und potenzieller Rücktrittsaspirant."

Der bayerische Finanzminister Markus Söder nannte dem SPIEGEL gegenüber Kritik aus der SPD an Bundeskanzlerin Angela Merkel "absurd und unangemessen". Anstatt sich mit linken Kriminellen zu beschäftigen, "wird gegen die Kanzlerin geholzt", sagte der CSU-Politiker mit Blick auf Außenminister Sigmar Gabriel. In der SPD breche gut zwei Monate vor der Bundestagswahl angesichts der Umfragewerte Unruhe aus. "Anders ist der Auftritt des Außenministers nicht zu erklären", so Söder.

SPD-Mann Gabriel hatte gesagt, der G20-Gipfel sei ein "totaler Fehlschlag" gewesen. Wer den Rücktritt von Scholz fordere, der müsse auch den Rücktritt von Angela Merkel fordern.