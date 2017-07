Krawalle bei G20 Hamburg und Bund wollen Opfer entschädigen

Autobesitzer und Ladeninhaber, deren Eigentum bei den Ausschreitungen beim G20-Gipfel zerstört worden ist, sollen mit insgesamt bis zu 40 Millionen Euro entschädigt werden. Darauf einigten sich die Freie und Hansestadt Hamburg und der Bund, wie das Bundesfinanzministerium nach Berichten in der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten" bestätigte.

"Der Bund und das Land tragen die Zahlungen jeweils zur Hälfte bis zu einem Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro", zitierten die beiden Zeitungen aus einem Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesfinanzministerium, Jens Spahn (CDU). Demnach soll ein Härtefallfonds für Sachschäden aufkommen, "für die kein Versicherungsschutz besteht".

Haushaltsausschuss des Bundes muss noch zustimmen

Darüber hinaus könne der Fonds "auch im Falle von zu erwartenden Versicherungsleistungen in Vorleistung gehen", heißt es demnach weiter in dem Schreiben Spahns. Nachträglich ausgezahlte Versicherungsleistungen würden dann in den Fonds zurückfließen.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages muss noch zustimmen und für den Anteil des Bundes eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung erteilen. Dies gelte jedoch als sicher, heißt es in den Medienberichten. Die Ausschussvorsitzende Gesine Lötzsch (Linke) sagte den beiden Zeitungen: "Es ist gut, dass die Bundesregierung und die Stadt Hamburg eine unbürokratische Lösung für die Betroffenen gefunden haben."

Bei Ausschreitungen während des G20-Gipfels hatte es erhebliche Sachschäden gegeben. Unter anderem waren Geschäfte geplündert oder Scheiben eingeworfen worden. Mehrere Autos wurden angezündet. Am Mittwochabend befasste sich der Hamburger Innenausschuss mit den Fragen, wer die Verantwortung für das Desaster trägt und wie es dazu kommen konnte, dass die Sternschanze am Freitagabend des Gipfels stundenlang den Randalierern überlassen wurde.