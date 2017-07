Ausschreitungen in Hamburg Bund will Hälfte der Entschädigung für G20-Opfer tragen

Der Bund will einen Teil der angekündigten Entschädigungen für die Opfer der Krawalle am Rande des G20-Gipfels in Hamburg übernehmen. "Der Bund wird sich zur Hälfte an den entstehenden Kosten beteiligen", teilte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums mit. Eine Gesamtsumme für die Hilfen wurde nicht genannt.

Das Ministerium und der Hamburger Senat sind nach eigenen Angaben kurz vor Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zu dem Thema. Über die Verantwortung beim Umgang mit den Krawallen streitet die Politik derweil heftig. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz steht unter Druck.

In der Hansestadt soll es laut Ministerium eine Anlaufstelle für die Betroffenen geben, bei der Ansprüche rasch geltend gemacht werden können. Hamburg werde sich auch um die Auszahlungen und eventuelle Rückforderungen bei den Versicherungen der Betroffenen kümmern. Zu Beginn der Woche war die Polizei bereits mit Infoständen im besonders betroffenen Viertel Sternschanze präsent.

Bei Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg waren 476 Polizisten verletzt worden, zahlreiche Autos gingen in Flammen auf, Scheiben wurden eingeschlagen. Randalierer verwüsteten ganze Straßenzüge und plünderten Supermärkte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte nach den Gewaltausbrüchen den Betroffenen schnelle und unbürokratische Hilfe zu. Die Gespräche zwischen dem Bund und Hamburg über die Entschädigung hatten am Sonntag begonnen.