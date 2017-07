Links-Debatte nach G20 "Wir brauchen mehr Protest"

Die linke Protestbewegung wirkt seit dem G20-Wochenende getrieben. Kaum jemand spricht mehr über inhaltliche Kritik am Gipfel, stattdessen haben sich die Bilder brennender Autos und geborstener Fensterscheiben ins Gedächtnis gefressen.

Aktivisten versuchen angestrengt, sich von den Randalen abzugrenzen. Bunter Protest sei die beste Antwort auf "sinnlose Zerstörung", schreibt das Netzwerk Attac, und das Bürgerbewegungsbündnis Campact mahnt: "Nur gewaltfreier Protest erreicht die Herzen der Menschen." Spitzenpolitiker distanzieren sich seit Tagen vom Krawall.

Die Plünderer im Schanzenviertel, die Steine schleudernden Vermummten - die gehören nicht zu uns, sollen die Statements betonen. Doch die Auseinandersetzung mit dem Gipfeldesaster ist hoch kompliziert: Wie verteidigt man linken Protest, ohne Gefahr zu laufen, sich mit radikalisierten Linken gemein zu machen? Wie kritisiert man die Polizei, ohne die Gewalt des Mobs zu relativieren? Wie nennt man das, was rund um G20 passiert ist: Idiotie? Extremismus? Gar Terrorismus?

"Das schmerzt uns"

In den Parteien des linken Spektrums wächst dazu die Sorge, dass die eigenen politischen Ziele durch die G20-Eskalation künftig schwerer vermittelbar werden - und das ausgerechnet im Wahljahr.

So sagt Grünen-Chefin Simone Peter, die ausufernde Gewalt habe den friedlichen Protest diskreditiert. "Das schmerzt uns", sagt sie. Die Grünen-Fraktionschefin im EU-Parlament, Ska Keller, meint, die Randalierer hätten dem "Anliegen von Hunderttausenden, die friedlich für eine gerechtere Welt demonstriert haben" geschadet. Juso-Chefin Johanna Uekermann (SPD) fügt hinzu: "Jeglicher Protest gegen G20 wird gerade delegitimiert, das ärgert mich massiv."

Zwar dürfte vielen Bürgern klar sein, dass die Krawallmacher von Hamburg wohl größtenteils Kriminelle ohne klare politische Ausrichtung waren. Doch Differenzierung ist mühsam zu vermitteln. Bilder von Feuer, Vandalismus und Plünderungen prägen sich leichter ein als ein Referat über das Gewaltpotential gesellschaftlicher Subgruppen.

Dazu kommt, dass die in Deutschland vielfältige - und in den meisten Fällen friedliche - linke Protestbewegung eng mit linken Parteien verwoben ist. Auf Demos gegen Freihandelsabkommen, Gentechnik, Globalisierung oder Studiengebühren finden sich Grüne, Linke, SPD. Viele NGO halten gute Kontakte in Parlamente und Ministerien.

Die Union nutzt diese Verknüpfung für wahlkampftaugliche Attacken. Der CDU-Politiker Jens Spahn warf Linkspartei, Grünen und SPD vor, "auf dem linken Auge völlig blind" zu sein. Und Innenminister Thomas de Maizière (CDU) hält die Grenzen von Extremismus und Protest für fließend: "Jeder Demonstrant, der Vermummten und Chaoten Schutz und Deckung bietet, macht sich mitschuldig", sagte er.

SPD, Linke, Grüne in Bedrängnis

Wie sehr die Parteien des Linksspektrums unter Druck sind, zeigt sich in ihren Reaktionen nach G20. Die SPD ließ sich zu Vokabular hinreißen, das außerhalb des Wahljahrs so wohl nicht gefallen wäre: Kanzlerkandidat Martin Schulz sah in den Randalen "Züge von Terrorismus". Er klang damit ähnlich wie Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU), der von "linksextremem Terror" sprach.

"Sinnlose Gewalt gegen Sachen ist noch lange kein Terrorismus", hält die Linken-Politikerin Ulla Jelpke entgegen. Ihre Partei schwankt zwischen Verständnis für die Demos und Kritik an Gewalt. "Ohne außerparlamentarischen Druck bewegt sich in unserem Land wenig", sagt Jelpke. "Ziviler Ungehorsam" wie Sitzblockaden gehörten zum Protest dazu. "Wer Kleinwagen anzündet und Läden zerstört, schadet aber dem Anliegen der friedlichen Demonstranten".

Bei den Grünen heißt der offizielle Kurs: Polizisten loben, Gewalt verurteilen, Gipfel-Inhalte kritisieren. Nicht jeder mag sich daran halten. Grünen-Urgestein Hans-Christian Ströbele verurteilte die Krawalle scharf, warf aber auch der Polizei Fehler vor. Sie habe durch ihre "ungeheure Brutalität" zur Radikalisierung der Situation beigetragen.

Einer Frage gehen die Spitzen aller drei Parteien bislang aus dem Weg: Begünstigt ein Teil des linken Protestmilieus das Potenzial für gefährliche Krawalle?

"Wer sagt, eine aus dem Ruder laufende Demo hat absolut nichts mit linker Politik zu tun, macht es sich zu einfach", meint der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold. "So mancher G20-Randalierer wird sich auf das berufen haben, was er für links hält. Damit müssen sich NGO und Parteien aus dem linken Spektrum auseinandersetzen."

Neustart der Protestkultur

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe setzt darauf, bei aller Kritik an Wut und Zerstörung auch den Kern von Protestkultur zu stärken. "Wir brauchen mehr Protest, wir brauchen mehr Menschen, die gegen Missstände demonstrieren gehen. Ich wünsche mir, dass dieser Druck größer wird, denn Anlässe gibt es genug: ob Rüstungsausgaben, Hungerkrisen oder eine ungerechte Weltwirtschaft."

Schwabe sieht G20 auch als Chance für den linken Protest - und formuliert drei Ziele für eine Art Neustart: Die Ereignisse von Hamburg müssten genutzt werden, "um klar zu machen, wofür die friedliche, linke Protestbewegung steht", und dazu, "die Grenzen zu Gewalttätern klar zu ziehen". Außerdem müsse die Bewegung deutlich machen, dass sie "in unruhigen Zeiten erst recht gebraucht wird".

Klingt nach viel Arbeit. Die Aufarbeitung der G20-Folgen, sie geht für linke Aktivisten und Parteien gerade erst los.