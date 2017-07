Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

heute wird Olaf Scholz eine Regierungserklärung zur Hamburger Krawallnacht abgeben. Es wird ein schwerer Gang für den Bürgermeister der Hansestadt. Scholz' Popularität gründete nie auf seinem Charisma. Für die Bürger war er der Mann, der mit kühler Sachlichkeit die Dinge regelt. Nun aber stellte sich heraus, dass er in der Stunde der Not nicht entschlossen zupackte wie einst Helmut Schmidt bei der Sturmflut 1962. Sondern nur ein wackeliges Video produzierte, in dem er sich besorgt über die Lage in der Stadt äußert, die er leider nicht in den Griff bekam.

Überall kann man nun lesen, dass schon die übernächste Kanzlerhoffnung der SPD erledigt sei. Allerdings ist der Wähler manchmal auch überraschend nachsichtig. Noch vor einem Jahr galt Angela Merkel wegen ihres Agierens in der Flüchtlingskrise als Fallobst. Heute sind ihre Beliebtheitswerte wieder so, als hätte es das Chaos an den Grenzen nie gegeben

Unser schwacher Staat

Wer glaubt, der Staat habe sich nur auf dem G20-Gipfel von seiner schwachen Seite gezeigt, der sollte im aktuellen SPIEGEL die Geschichte meines Kollegen Sven Böll lesen. Er ist seit mehreren Jahre Jugendschöffe in Berlin und erlebt dort unter anderem, wie Jugendliche, die einen jungen Mann halbtot prügelten, mit Bewährungsstrafen davon kamen. Böll beschreibt die Routine von Berufsrichtern, die ungern Strafen verhängen, die von der nächsten Instanz kassiert werden könnten. "Ich habe mir oft gewünscht, dass Politiker mit in den Verhandlungen sitzen würden", schreibt er. "Sie hätten dann erlebt, wie viele Menschen inzwischen offenbar das Gefühl haben, der Staat habe vor der Kriminalität kapituliert."

Digitales Nordkorea

Wer als Journalist Nordkorea besucht, macht die Erfahrung, dass er nur auf Menschen trifft, die mit hysterischer Euphorie über die Zustände im Land berichten. Kein Wort über Mangel oder Repressalien, dafür Hymnen auf den "Obersten Führer" Kim Jong Un. Als ich den Bericht meines Kollegen Fabian Reinbold über seinen Besuch in der Facebook-Löschfabrik in Berlin las, musste ich sofort an die Reiseberichte aus Nordkorea denken. Anderthalb Jahre musste Reinbold warten, bis Facebook seine Anfrage positiv Beschied. Als er schließlich zusammen mit drei Kollegen von anderen Medien eingelassen wurde, bekam er Mitarbeiter zu sehen, deren einziger Ärger darin bestand, dass immer wieder so schlecht über Facebook geschrieben wird. Keine Klage über einen Job, der darin besteht, Kinderpornografie oder Enthauptungsvideos aus dem Netz zu fischen. Stattdessen: Glückliche Arbeitnehmer, die frisch ans Werk gehen für den Obersten Füh..., äh, Unternehmer Mark Zuckerberg.

Gewinner des Tages...

ist Boris Becker. Seit Tagen sind die Zeitungen voll mit Geschichten über die prekäre finanzielle Situation des deutschen Wimbledon-Helden. Angeblich sind Beckers Kreditkarten gesperrt und seine Ausgaben gerichtlich limitiert. Das ist bitter, aber die Sorge, dass Becker demnächst in der Schlange einer Londoner Suppenküche steht, ist unbegründet. Am Sonntag postete Becker ein Foto aus dem Restaurant "The Ivy Chelsea Garden", wo der Burger um die 16 Euro kostet. Becker weiß auch als Pleitier stilvoll zu leben.

René Pfister