Brief an Merkel Papst schaltet sich in G20-Gipfel ein

Er nimmt zwar nicht in Hamburg teil, aber der Papst mischt trotzdem beim G20-Gipfel mit: Franziskus hat von den Staats- und Regierungschefs gefordert, die Armen in ihren Entscheidungen besonders zu berücksichtigen.

"Es ist (...) notwendig, dass (...) den Armen, den Flüchtlingen, den Leidenden, den Vertriebenen und den Ausgeschlossenen - ohne Unterschied von Nation, Volkszugehörigkeit, Religion oder Kultur - absoluter Vorrang eingeräumt wird und ebenso bewaffnete Konflikte abgelehnt werden", schrieb das Oberhaupt der Katholiken in einer Nachricht an Kanzlerin Angela Merkel, die Gastgeberin des Gipfels.

Merkel mahnt G20-Partner zu Kompromissbereitschaft

Der Papst appellierte an die Gipfelteilnehmer, sich ihrer Verantwortung als Repräsentanten von zwei Dritteln der Weltbevölkerung und 80 Prozent der globalen Wirtschaftskraft bewusst zu sein. "Die Staaten und Menschen, deren Stimme auf der weltpolitischen Bühne am wenigsten Gewicht zukommt, sind gerade diejenigen, die am meisten unter den unheilvollen Folgen der Wirtschaftskrisen leiden, für die sie kaum oder keine Verantwortung tragen."

Merkel gab diese Forderung zu Beginn des Gipfels an die teilnehmenden Staats- und Regierungschefs weiter: "Lösungen können oft nur gefunden werden, wenn wir kompromissbereit sind, wenn wir uns aufeinander zu bewegen", sagte sie in ihrem Eröffnungsstatement zur Arbeitssitzung, bei der es zunächst um die Fragen von Wirtschaftswachstum und Handel gehen sollte.

Die Kanzlerin erteilte einer gemeinsamen Lösung um jeden Preis aber eine Absage: Sie sage "ganz ausdrücklich", dass es nicht darum gehe, "uns zu sehr zu verbiegen". Unterschiede könnten auch benannt werden. Sie sei aber "ganz sicher, dass sich jeder hier anstrengt, um gute Ergebnisse zu erreichen". Besonders strittig sind auf dem G20-Treffen die Themen Klimaschutz und Handel.

Franziskus forderte die Regierenden zudem auf, sich der Hungerkrise in Teilen Afrikas und im Jemen zu stellen und betroffene Völker zu unterstützen. Die weltweiten Probleme insgesamt seien vielschichtig und stünden in wechselseitiger Verbindung zueinander, weshalb es für sie keine unmittelbaren und vollkommen zufriedenstellenden Lösungen gebe.

"Leider ist die Flüchtlingskrise, die vom Problem der Armut nicht zu trennen ist und durch bewaffnete Konflikte verschärft wird, ein Beweis dafür", schrieb der Papst. Die Staats- und Regierungschefs müssten Prozesse in Gang setzen, die "fortschreitende und nicht traumatisierende Lösungen" ermöglichten.

Der Pontifex attackierte indirekt auch US-Präsident Donald Trump: Internationale Verträge müssten geachtet und eingehalten sowie multilaterale Beziehungen weiter gefördert werden. Trump will aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen, was in Hamburg eine einmütige Gipfelerklärung verhindern könnte.