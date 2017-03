Geplatzter Auftritt von Erdogan-Minister Merkel weist Kritik der Türkei zurück

Der Streit um Auftritte türkischer Minister in Deutschland sorgt für politische Zerwürfnisse zwischen Berlin und Ankara. Nun hat sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Rande ihres Tunesienbesuchs dazu geäußert.

Die Entscheidung über Veranstaltungen wie den am Freitag abgesagten Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag im baden-württembergischen Gaggenau liege in Deutschland auf der kommunalen Ebene und nicht bei der Bundesregierung, sagte Merkel.

Zu den indirekten Drohungen des türkischen Außenministers nahm sie keine Stellung. Mevlüt Cavusoglu hatte Deutschland vor Konsequenzen der Absagen gewarnt: "Wenn Sie mit uns arbeiten wollen, müssen Sie lernen, wie Sie sich uns gegenüber zu verhalten haben", sagte er. Bozdag selbst nannte die Absage seines Auftritts in Baden-Württemberg ein "faschistisches Vorgehen".

Der Minister wollte bei einer Veranstaltung der Union europäisch-türkischer Demokraten (UETD) in Gaggenau auftreten. Bozdag wollte - wie schon zuvor Ministerpräsident Binali Yildirim in Oberhausen - vor türkischem Publikum für das am 16. April geplante Verfassungsreferendum werben. Die Behörden entzogen den Veranstaltern jedoch wegen Sicherheitsbedenken die Genehmigung.

Bozdag sagte daraufhin ein Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) ab. Die Stadt Köln hatte zudem eine Anfrage für einen Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci am Sonntag abgelehnt.

Berlin wolle keine "starke Türkei", folgerte der türkische Außenminister Cavusoglu. "Wenn Sie mit uns arbeiten wollen, müssen Sie lernen, wie Sie sich uns gegenüber zu verhalten haben", sagte er weiter. Die Türkei werde die Behandlung ansonsten "ohne Zögern mit allen Mitteln" erwidern. "Dann müssen Sie an die Folgen denken." Welche Folgen das sein könnten, sagte er nicht.

Maas schreibt Brandbrief

Durch die Verfassungsreform sollen die Rechte von Präsident Recep Tayyip Erdogan massiv ausgeweitet werden. Kritiker sehen darin eine Gefahr für die türkische Demokratie und verurteilen deswegen die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland.

Aber auch aus Berlin kommt Kritik an der Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei. Der Hintergrund: Seit Mitte Februar halten türkische Behörden den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel fest. Gerade deshalb sei die Betonung wichtig, dass in Deutschland diese Rechte uneingeschränkt gelten würden. Justizminister Maas mahnte in einem Brandbrief an seinen türkischen KollegenBozdag die "Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit" an.

Die Kanzlerin äußerte sich bei ihrem Tunesienbesuch auch mit Blick auf die Inhaftierung Yücels. "Vom Grundsatz her setzen wir uns für die Meinungsfreiheit in Deutschland ein", sagte Merkel. Es sei richtig, wenn die Bundesregierung Einschränkungen von journalistischer Freiheit in der Türkei kritisiere.