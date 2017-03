Baden-Württemberg Gaggenau untersagt Auftritt des türkischen Justizministers

Die Stadt Gaggenau hat den geplanten Auftritt des türkischen Justizministers untersagt. Die Halle, Parkplätze und Zufahrten reichten nicht für den erwarteten Besucherandrang aus, begründete die Stadt die Entscheidung und widerrief deshalb die Zulassung. "Wir gehen davon aus, dass die Situation zu gefährlich werden könnte", sagte Bürgermeister Michael Pfeiffer.

In der Halle sollte nach Angaben der Stadt die örtliche Gründungsversammlung der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) stattfinden, sie steht dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogannahe. Bozdag wollte bei der Veranstaltung für ein "Ja" bei der Volksabstimmung über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben.

Bürgermeister Pfeiffer machte deutlich, dass der Schritt der Kommune keine politische Entscheidung sei. Vielmehr sei zu befürchten, dass wegen des umstrittenen Wahlkampfauftritts von Bozdag mehr Menschen in die Stadt kämen als die Kulturhalle fassen könne. Der Beschluss sei nicht mit höheren politischen Ebenen abgesprochen. "Das ist unsere Entscheidung."

Unklar ist, ob die Veranstalter vor Gericht ziehen, um den Beschluss rückgängig zu machen. Laut Pfeiffer wird mindestens eine Hundertschaft der Polizei eingesetzt, um die Halle zu sichern, falls die Veranstaltung doch stattfinde oder den Verkehr wegen erhöhtem Aufkommen umzuleiten.

Unklarheit über möglichen Auftritt des Wirtschaftsministers in Köln

Der geplante Auftritt Bozdags war auf massiven Widerstand gestoßen. Erst vor wenigen Wochen hatte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim in Oberhausen für die umstrittene Verfassungsreform geworben. Am Sonntag ist offenbar ein weiterer Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci in Köln geplant. Die Stadt Köln wies Berichte darüber zurück: "Es gibt keinen Mietvertrag für diese Veranstaltung am 5. März und es wird auch keinen geben", sagte eine Sprecherin.

DPA Nihat Zeybekci

Im August 2016 sei ein Saal des Rathauses von der UETD für eine Theaterveranstaltung angefragt worden. "Daraufhin haben wir monatelang nichts mehr gehört. Also haben wir das von unserer Agenda gestrichen", sagte die Sprecherin. Erst am Mittwoch habe es erneut eine Anfrage gegeben. Bei der sei erstmalig zur Sprache gekommen, dass es sich um einen Informationsabend mit "derart prominenter Besetzung" handeln soll, so die Sprecherin.

Die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara sind derzeit wegen der Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in Istanbul belastet. Nach einem Treffen mit dem Generalsekretär des Europarats in Straßburg hatte Bozdag am Mittwoch auf die Frage nach einer Freilassung von Yücel auf die Unabhängigkeit der türkischen Gerichte verwiesen. Der Korrespondent sitzt in der Türkei in Untersuchungshaft. Ihm werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen.