Krise in Westafrika Gambias Wahlsieger lehnt Ausreise von Machthaber Jammeh ab

Adama Barrow hat die Präsidentschaftswahl in Gambia gewonnen - doch Amtsinhaber Yahya Jammeh will seinen Platz nicht freimachen. Jetzt geht Barrow einen Schritt auf den langjährigen Machthaber zu und lädt ihn zu direkten Gesprächen ein.

Er wolle "eine friedliche Machtübergabe", und die werde es auch geben. In der Sache bleibt Barrow aber hart: Er sei sich sicher, dass er ab kommender Woche Staatschef des westafrikanischen Landes sein werde, sagte Barrow in einem Interview der BBC.

Jammeh dagegen versucht erneut gerichtlich gegen den drohenden Machtverlust vorzugehen. Die Partei des Präsidenten hat vor dem Obersten Gericht Klage eingereicht, um eine einstweilige Verfügung zu erreichen. Die soll Justiz und Behörden verbieten, dem siegreichen Oppositionskandidaten Barrow dabei zu helfen, seinen Amtseid abzuleisten und die Regierungsgeschäfte zu übernehmen.

Bei der Wahl Anfang Dezember hatte Barrow die meisten Stimmen erhalten und war von der Wahlkommission zum Sieger erklärt worden. Jammeh gestand kurz darauf die Niederlage ein, widerrief das aber wenig später. Seitdem steckt das westafrikanische Land in einer politischen Krise.

Jammeh läuft die Zeit davon: Am 19. Januar muss Barrow in das Amt des Präsidenten eingeführt werden. Das Team Barrows bereitet derzeit die Amtseinführung ihres Chefs in knapp einer Woche vor. Machthaber Jammeh, der Gambia seit mehr als zwei Jahrzehnten diktatorisch regiert, hatte bereits Mitte Dezember die Wahl wegen Unregelmäßigkeiten angefochten und bei Obersten Gericht eine Annullierung erwirken wollen.

Afrikanische Union verlangt "eine reibungslose Machtübergabe"

Allerdings trat das Gericht in der Angelegenheit nie zusammen: Die Richter, die aus anderen westafrikanischen Ländern stammen, erschienen nicht zur Verhandlung. Laut Aziz Bensouda, Generalsekretär der gambischen Anwaltsvereinigung, wäre ein einschreiten des Supreme Courts außerdem illegal. Das Gericht haben "kein Mandat, um eine Amtseinführung zu unterbinden", so Bensouda.

Der Gerichtshof ließ zudem wissen, er werde erst im Mai über die Beschwerden Jammehs und seiner Partei beraten - deutlich zu spät für Jammeh, der dann nur Bürger Gambias ohne Zugriff auf Militär- und Sicherheitsapparat ist.

Das Nachbarland Senegal, Verhandlungsführer Präsident Muhammadu Buhari für Nigeria und weitere Länder der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas sowie die Afrikanische Union (AU) drängen Staatchef Jammeh, nach 22 Jahren an der Macht abzutreten.

"Der Wille des gambischen Volkes muss respektiert werden", sagte die äthiopische AU-Vorsitzende Nkosazana Dlamini Zuma in Addis Abeba. Die AU und Ecowas arbeiteten daran, "eine reibungslose Machtübergabe am 19. Januar" zu gewährleisten. Die Ecowas hatte angekündigt, den Wahlsieger Barrow notfalls auch gewaltsam zu unterstützen.

Nigerias Parlament hatte Jammeh am Donnerstag außerdem Asyl angeboten, offenbar um die Krise durch eine Flucht Jammehs außer Landes zu entschärften. Barrow lehnte im Gespräch mit der BBC eine Ausreise Jammehs ab: "Wir wollen ihn hier in Gambia behalten", sagte Barrow. Bereits kurz nach dem Wahlsieg hatte die Opposition gefordert, Jammeh solle für die Untaten seines Regimesvor ein Gericht gestellt werden.