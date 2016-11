Geheimdienste Linke verlieren die Kontrolle

Kurz vor Beginn des Wahljahres will die Unionsfraktion die Minderheitenrechte der Opposition im Bundestag an einer entscheidenden Stelle einschränken: bei der Kontrolle der Geheimdienste. Dafür zuständig ist das geheim tagende Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr), dem derzeit der CDU-Innenexperte Clemens Binninger vorsitzt.

Nach einer Absprache aller Fraktionen zu Beginn der Legislaturperiode müsste Binninger Anfang 2017 den Stab an den Linken André Hahn übergeben. Die Unionsfraktion will nun allerdings mithilfe der SPD die Geschäftsordnung so ändern, dass Binninger im Jahr der Bundestagswahl Vorsitzender bliebe. Sie berufen sich dabei auf das jüngst geänderte PKGr-Gesetz, das in Kürze in Kraft treten wird. Darin heißt es neuerdings, das Gremium wähle "eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden".

Für die Union ist damit klar, dass sich der jährliche Vorsitzendenwechsel erledigt hat, entsprechend müsse man auch die Geschäftsordnung ändern. Im Übrigen, so Binninger, habe die Rotation die Arbeit des Gremiums "nicht gestärkt".

Der Linke Hahn hält das Vorgehen dagegen für "ziemlich dreist". Wahrer Grund für den Vorstoß sei "die Angst der Union davor, dass ein Linker im Wahljahr den sensiblen Geheimdienstkontrollausschuss leitet". Noch vor Kurzem habe sich die Koalition für die vermeintliche Stärkung der Geheimdienstkontrolle gefeiert - "nur um wenige Tage später die Rechte der Ausschussminderheit zu schleifen". Er hoffe, so Hahn, dass die SPD "dieses parlamentsunwürdige Spiel nicht mitmacht".