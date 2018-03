Generaldebatte im Bundestag Der Jäger von der traurigen Gestalt

Wenn es eine politische Verlässlichkeit gab in den vergangenen zwölfeinhalb Jahren, in denen Angela Merkel Deutschland regierte, dann diese: Es gibt nichts Langweiligeres als die Regierungserklärungen der Kanzlerin im Parlament. Ein ums andere Mal einschläfernd trug Merkel ihre kaum politische Visionen zu nennenden Vernunftsätze vor. Alles irgendwie nachvollziehbar, aber so genau konnte man das gar nicht sagen, weil man sie Sekunden, nachdem sie gefallen waren, schon wieder vergessen hatte. So ablehnend man der neuen Konkurrenz von der AfD auch gegenüberstehen mag, so groß war doch die Hoffnung: Mit ihr zieht etwas mehr Spannung ein in den Deutschen Bundestag - musste die Kanzlerin doch klarer Stellung beziehen.

Und tatsächlich fiel die Generaldebatte zu Beginn der vierten Regentschaft Angela Merkels lebendiger aus, als man das aus den vergangenen Jahren gewohnt war. Selbstkritisch ging die Kanzlerin auf die Versäumnisse ihrer Regierung ein, die sich zu wenig Gedanken über Kriegsflüchtlinge gemacht habe, bevor diese in großer Zahl Deutschland erreichten. Ungerührt korrigierte sie ihren konsterniert blickenden Innenminister Horst Seehofer (CSU), indem sie den Islam all seinen Beteuerungen zum Trotz als Teil von Deutschland bezeichnete. Und scharf verurteilte Merkel Russland und die Türkei für ihre Feldzüge in Syrien.

Der Rest: Ankündigungsrhetorik zu dem hinreichend aus dem Koalitionsvertrag bekannten Themenmix der GroKo: Die Spaltung der Gesellschaft (muss überwunden werden), Europa (ist Glücksfall und Notwendigkeit), das Kindergeld (wird erhöht), das Schulwesen (braucht eine Reform), der Pflegenotstand (ist zu lindern), Klima-, Verbraucher- und Autoindustrieschutz (alles gleichzeitig "eine Quadratur des Kreises"), und am Ende Deutschland (sind wir alle). "Inzwischen kennen Sie mich", sprach die Kanzlerin, und genau dieses (für manchen wohlige, für manchen abstoßende) Gefühl verströmte sie in ihrer Regierungserklärung.

Pauschale Anwürfe ohne Feuer

Und dann kam Alexander Gauland, selbsterklärter Merkel-Jäger, Fraktionschef der stärksten Oppositionspartei AfD und als solcher direkt nach Merkel am Pult. Er legte einen schwachen Auftritt hin. Dass er Fakten zum Gefallen seiner Klientel hinbog, und beispielsweise behauptete, die "Masseneinwanderung" ginge "ungebremst weiter", obwohl die Zahl der Asylanträge tatsächlich (leicht) rückläufig ist - geschenkt. Überfremdung ist für die AfD offenbar sowieso eher eine gefühlte Wahrheit.

Gauland redete so onkelig und ohne jedes Feuer, dass Merkels Rede im Vergleich geradezu strahlte. Es ist dem Mann mit der Hundekrawatte nicht gelungen, die Wut seiner Wähler auf Merkel in Worte zu fassen, zu bemüht, zu pauschal wirkten seine Anwürfe.

So hat der Rechte der neuen Regierung und ihrer Kanzlerin, die er doch "jagen" wollte, unfreiwillig zu einem wenn nicht glänzenden, aber doch guten Start verholfen. Jetzt müssen den großen Ankündigungen Merkels nur noch Taten folgen. Viel Zeit hat sie nicht: In zweieinhalb Jahren ist schon wieder Wahlkampf.