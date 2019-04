75. Geburtstag des Altkanzlers Nahles zollt Schröder "großen Respekt"

Anlässlich des 75. Geburtstags Gerhard Schröders an diesem Sonntag hat SPD-Chefin Andrea Nahles den Altkanzler als Modernisierer Deutschlands gewürdigt. "Als Du 1998 zum dritten sozialdemokratischen Bundeskanzler Deutschlands gewählt wurdest, ging damit ein Signal des Aufbruchs einher", sagte Nahles laut einer Mitteilung an die Adresse Schröders.

Schröder habe insbesondere den Reformstau aufgelöst, der das Land nach Jahren konservativer Regierung gelähmt habe. Politische Auseinandersetzungen auch mit der eigenen Partei habe Schröder nicht gescheut. "Dabei waren wir beide nicht immer einer Meinung", so Nahles. "Dass Du bei alldem das Beste für unser Land im Blick hattest, dafür zollen Dir noch heute viele großen Respekt."

SPIEGEL TV - Die Bundestagswahl 1998

Zuletzt hatte Schröder Nahles in einem Interview heftig kritisiert. Der Altkanzler warf Nahles unter anderem "Amateurfehler" vor.

Mehr bei SPIEGEL Plus

Im SPIEGEL-Interview spricht der Ex-Kanzler über seine Russland-Jobs und sein Verhältnis zu Wladimir Putin, den Mangel an Populisten in der SPD, Kapuzenpullis auf Parteitagen und Besuche in der "Muckibude".