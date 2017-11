Gescheiterte Jamaika-Sondierung Da müssen wir jetzt durch

In Angela Merkels Terminkalender war für diesen Montag ein interessanter Gast vermerkt. Mark Rutte wollte nach Berlin kommen, der Ministerpräsident der Niederlande. Der Besuch wurde nach der gescheiterten Jamaika-Sondierung kurzfristig abgesagt. Dabei hätte Rutte der Kanzlerin viel erzählen können über die Schwierigkeiten einer Koalitionsbildung.

Mehr als 200 Tage hat es gedauert, bis die Niederlande nach den letzten Wahlen eine neue Regierung bekamen. Beruhigend: Das Königreich ist in der Zwischenzeit nicht untergegangen.

Das allein kann natürlich kein Kriterium sein, um die Lage in Deutschland zu bewerten. Deutschland ist die stärkste Kraft in Europa, politisch und wirtschaftlich. Ein solches Land kann sich auf Dauer keine Hängepartie leisten, schon gar nicht in einer Welt, in der so vieles aus den Fugen scheint. Es gibt in dieser historischen Situation also keinen Grund, sich zurückzulehnen und zu sagen: alles halb so wild.

Genauso gibt es aber auch keinen Grund, aufgeregt eine Staatskrise herbeizureden. Oder den nächsten Schub für die AfD.

Es sind aufwühlende Stunden und Tage, keine Frage. CDU, CSU, FDP und Grüne sind damit gescheitert, die aktuell einzig politisch denkbare Koalition zu schmieden. Woran es wirklich lag, wer die Verantwortung für das Scheitern trägt, darüber kann und muss geredet werden. Es gehört dazu, wenn sich die deutsche Politik jetzt neu sortiert.

Zeit, um zur Besinnung zu kommen

Die Zeit dazu sollte sich das Land nehmen. Können sich die Parteien doch noch zusammenraufen? Traut sich die SPD doch noch an einen Tisch mit Angela Merkel? Ist eine Minderheitsregierung womöglich gar keine so furchterregende Option? Diese Fragen harren einer Antwort, die nicht am Tag nach einem nächtlichen Knall gegeben werden muss.

Das sieht auch der Bundespräsident so. Frank-Walter Steinmeier hat den gescheiterten Jamaika-Sondierern, aber auch seinen Sozialdemokraten am Montag ins Gewissen geredet. So leicht will er es ihnen nicht machen. Und das ist richtig so.

Selbst wenn es am Ende auf Neuwahlen hinausläuft: Diese finden nicht am nächsten Sonntag statt, nicht in vier Wochen, nicht in zwei Monaten. Wahrscheinlich würde das Staatsoberhaupt die Deutschen irgendwann im kommenden Frühjahr wieder an die Urnen rufen.

Bis dahin müssen sich die Parteien auf ihre Verantwortung besinnen. Sie müssen klären, wen sie ins Rennen schicken. Tritt Angela Merkel noch einmal an? Sie sei bereit, sagt sie, aber ist es ihre Partei auch? Hält die SPD an Martin Schulz fest? Wer führt künftig die CSU, die im Herbst 2018 auch noch Landtagswahlen zu meistern hat? Nichts ist sicher.

Offen ist, wem die Wähler die geplatzte Koalitionsfindung anlasten werden. Kann die FDP von ihrer Abbruch-Inszenierung profitieren? Oder wird sie dafür abgestraft? Honorieren die Grünen-Anhänger die Verhandlungsstrategie ihres Spitzenpersonals? Oder werfen sie ihm Verrat an grünen Idealen vor? Und spielt das alles in einigen Monaten überhaupt noch eine Rolle? Ist die Freude der AfD womöglich verfrüht?

Die Ungewissheit aushalten

Es lässt sich heute über all diese Fragen trefflich spekulieren. Das ist okay, es gehört zum politischen Geschäft. Die Dynamik der kommenden Wochen und Monate aber ist kaum vorhersehbar, ihre Auswirkung auf das nächste Wahlergebnis noch weniger. Niemand kann schon jetzt die Sieger und Verlierer möglicher Neuwahlen ausrufen.

Die Deutschen mögen keine Ungewissheit. Nun aber muss das Land eine Weile Ungewissheit aushalten - ohne den Ernst der Situation zu verkennen, aber auch, ohne in Panik zu verfallen.

Die niederländische Regierung übrigens, deren Ministerpräsident eigentlich die Kanzlerin besuchen wollte, sprach am Montag von einer "schlechten Nachricht für Europa", weil die Jamaikakoalition nicht zusammengefunden hat. Von einer Neuwahl aber riet man in Den Haag ab.

Lieber sollten die Parteien etwas Zeit verstreichen lassen und es dann noch mal versuchen. Die Niederlande seien das Beispiel dafür, wie es am Ende doch noch klappen könnte.