Umstrittene Expertenkommission Nahles gibt im Historikerstreit nach

Die angeschlagene SPD-Chefin Andrea Nahles will den Streit um die Abschaffung der "Historischen Kommission" (Hiko) der SPD beilegen. Der SPD-Geschichtsbeauftragte und Schatzmeister Dietmar Nietan plant eine Neuauflage der Hiko, wie der SPIEGEL in seiner neuen Ausgabe berichtet. Bis Weihnachten will er seine Arbeit abschließen.

Nahles hatte das angesehene, noch von Willy Brandt gegründete Wissenschaftlergremium während der Fußball-WM in Russland aufgelöst - offenbar in der Annahme, diese Entscheidung werde nur wenige interessieren. Doch das Medienecho war verheerend.

Auch von der Parteibasis gab es scharfe Kritik, und mehr als 1100 Wissenschaftler aus dem In- und Ausland protestierten mit einem offenen Brief. Nahles hatte im Sommer behauptet, die Hiko sei zu teuer, obwohl sie nur wenige Tausend Euro kostete. Kritiker warfen ihr daraufhin Geschichtsvergessenheit in Zeiten des AfD-Aufstiegs vor.

Allerdings darf das neue Gremium nicht den alten Namen tragen. Weil die SPD-Vorsitzende sich nach dem Hin und Her im Streit um Noch-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen offenbar nicht erneut öffentlich korrigieren möchte, ist parteiintern jetzt von einer "Runde" oder einem "Kreis" die Rede.

DPA Dietmar Nietan

Wie die alte Hiko soll auch deren Nachfolger die SPD in historischen Fragen beraten, etwa wie diese am besten mit dem 30. Jahrestag des Mauerfalls im kommenden Jahr umgeht. Schatzmeister Nietan führt derzeit Gespräche mit Kandidaten für den "Kreis". Dieser wird beim Parteivorstand angebunden sein.

Die Historiker beharren allerdings auf ihrer Unabhängigkeit, sie wollen auch losgelöst von Wünschen der SPD-Spitze arbeiten können. Neben Wissenschaftlern will Nietan einige aktive und ehemalige Parlamentarier sowie Parteifunktionäre berufen.