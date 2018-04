Horst Seehofer Kein "Girls'Day" im Männerministerium

"Dieses Jahr ist das BMI nicht beim Girls'Day dabei." So kurz und knapp teilte es das Bundesinnenministerium per Twitter mit. Der "Girls' Day", soll Mädchen bei der Berufsorientierung unterstützen.

Frauen oder in diesem Fall Mädchen haben es offenbar immer noch schwer, Einlass in das Ressort von Minister Horst Seehofer (CSU) zu finden. Schon die Zusammenstellung seines Teams hatte im März für Aufregung und Kritik gesorgt.

"Führungsmannschaft komplett", lautete damals die Schlagzeile der Pressmitteilung, die Seehofer verschicken ließ. Auf einem Foto, das mittlerweile von der Website des Ministeriums entfernt wurde, waren ausschließlich Männer zu sehen.

Getty Images Angela Merkel mit Schülerinnen beim "Girls'Day"

Einen besseren Instinkt hatte man im Bundeskanzleramt: Angela Merkel traf dort 24 Schülerinnen aus Berlin. Sie zeigte Verständnis dafür, dass es schwer sein kann, den richtigen Beruf zu finden: "Es ist ja manchmal gar nicht so einfach, herauszufinden, was einem wirklich liegt und was man machen möchte."