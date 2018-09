Gladbecker Geiseldrama NRW-Landtag bekennt sich zu Verantwortung

30 Jahre nach dem Gladbecker Geiseldrama hat sich der nordrhein-westfälische Landtag erstmals zur Mitverantwortung des Landes für Einsatzfehler bekannt. Eine entsprechende Resolution wurde einstimmig von CDU, FDP, SPD, Grüne, AfD sowie von den fraktionslosen Abgeordneten angenommen. Darin bitten die Parlamentarier die Angehörigen der drei Todesopfer um Entschuldigung. In einer Schweigeminute gedachte der Landtag der Opfer, Hinterbliebenen und Verletzten.

Die 18-jährige Silke Bischoff und der 15-jährige Italiener Emanuele de Georgi waren damals von einem der Geiselnehmer erschossen worden. Der Bremer Polizist Ingo Hagen kam bei dem Einsatz bei einem Verkehrsunfall ums Leben. "Dass es so weit kommen konnte, lag auch und vor allem an Fehlern der verantwortlichen Einsatzleitung in Nordrhein-Westfalen", heißt es in der Resolution.

Die damalige NRW-Einsatzleitung habe nach heutigen Erkenntnissen "mehrere Möglichkeiten verstreichen lassen, die Geiselnahme zu beenden und die Geiseln zu retten". Auch seien die traumatisierten Geiseln sowie die Angehörigen der Todesopfer nach der Tat nicht in ausreichendem Maße durch das Land Nordrhein-Westfalen betreut worden.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte die Opfer bereits vor einem Monat um Vergebung gebeten. Anlässlich des 30-jährigen Erinnerungstages im August hatte er gemeinsam mit Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) und Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé (SPD) Kränze am Grab von Silke Bischoff im niedersächsischen Heiligenrode niedergelegt.

Nach einem Banküberfall am 16. August 1988 in Gladbeck waren die beiden vorbestraften Kriminellen Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski mit wechselnden Geiseln in mehreren Fluchtfahrzeugen 54 Stunden lang durch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und die Niederlande gefahren. Fernsehen und Radio verfolgten sie live.