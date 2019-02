Kostenexplosion bei "Gorch Fock"-Sanierung Kommandant sieht Ansehen von Schiff und Crew beschädigt

Einst war sie der Stolz der Marine, jetzt sorgt die "Gorch Fock" nur noch für negative Schlagzeilen. Der Kommandant des Seglers sieht durch den Korruptionsverdacht bei der Reparatur und Korruptionsvorwürfe (lesen Sie hier den Bericht im SPIEGEL) die Symbolik des Schiffes in Mitleidenschaft gezogen.

"Schiff und Besatzung haben einen Kollateralschaden davongetragen", sagte Nils Brandt der "Bild"-Zeitung. Die "Gorch Fock" wird zurzeit in Bremerhaven im Trockendock der Bredow-Werft saniert. Eine Kostenexplosion und Korruptionsvorwürfe belasten das Projekt.

"Faktischer Neubau"

Die Sanierung des 1958 gebauten Dreimasters sollte zunächst knapp 10 Millionen Euro kosten, im vergangenen März war dann von 135 Millionen Euro die Rede. Der Bundesrechnungshof machte für die Kostenexplosion auch jahrelange Versäumnisse bei Bundeswehr und Verteidigungsministerium verantwortlich.

Ministerin von der Leyen will die "Gorch Fock" aber nicht ausmustern. Sie plant, das Schiff bis zum Sommer 2020 wieder seetauglich zu bekommen. Die Reparaturarbeiten sollen unter strenger Beobachtung fortgesetzt werden. Die Ministerin will, dass die Werft den Rumpf des Schiffs bis April für das sogenannte Probedocken erstmals nach drei Jahren wieder zu Wasser lässt und so beweist, dass zumindest die Stahlarbeiten erfolgreich waren. Bereits fertiggestellte Masten, die Segel und ein neuer Motor liegen bei anderen Firmen in der Nähe.

Kommandant Brandt sagte, dass ursprünglich "ein paar routinemäßige Reparaturen" geplant gewesen seien. Irgendwann sei aber klar gewesen: "Das Schiff ist so reparaturbedürftig, dass es eine Komplett-Sanierung wird." Jetzt werde die "Gorch Fock" dadurch "ein faktischer Neubau".

Brandt widersprach dem Eindruck, das Segelschulschiff sei aus der Zeit gefallen. Die "Gorch Fock" sei nicht nur ein nostalgischer Sehnsuchtsort, wird der Kommandant zitiert. "Sie bietet eine Ausbildung, die in der Seefahrt einzigartig ist. Auf der 'Gorch Fock' kann nur das Team etwas bewirken. Keiner kann alleine an den Leinen ziehen, um die Segel zu setzen. Es ist eine besondere Erfahrung von Gemeinschaftssinn", sagte Brandt.