Bundestagswahl 2017 Gysi tritt noch mal an

Der langjährige Linken-Fraktionschef Gregor Gysi will 2017 erneut für den Bundestag kandidieren. Er habe diese Entscheidung "nach reiflicher Überlegung" getroffen und komme damit "Bitten und Signalen" vor allem aus seinem Wahlkreis nach, sagte der 68-Jährige dem "Berliner Kurier".

Auf einen Platz auf der Berliner Landesliste wolle er verzichten und nur als Direktkandidat im Bezirk Treptow-Köpenick antreten. Diesen hatte Gysi mehrfach direkt gewonnen - zuletzt 2013 mit 42,2 Prozent der Erststimmen. Auf seiner Homepage schreibt Gysi: "Mit Treptow-Köpenick bin ich schon deshalb sehr verbunden, weil ich in diesem Bezirk von 1949 bis 1968 meine Kindheit und Jugend und die ersten Jahre als Erwachsener verlebte."

Im Gespräch mit der Zeitung machte sich Gysi nun erneut für Rot-Rot-Grün als Alternative zur Union stark. "Angela Merkel hat Europa entsolidarisiert wie kein Kanzler zuvor. Die CDU/CSU muss in die Opposition, auch damit sie die AfD überflüssig machen kann", sagte er. Die Linke müsse noch mehr Verantwortung übernehmen. "Der Protest gegen Merkel muss in die richtigen Bahnen, damit sich endlich etwas positiv entwickelt im Land."

Gysi war von 1990 bis 2002 und dann wieder ab 2005 Mitglied des Bundestags. Nach zehn Jahren an der Fraktionsspitze hatte er im Juni 2015 auf dem Linken-Parteitag in Bielefeld seinen Rückzug angekündigt - dabei aber offen gelassen, ob er sich bei der nächsten Wahl um ein Mandat bewerben werde. Seit Oktober 2015 wird die Bundestagsfraktion in einer Doppelspitze von Sahra Wagenknecht, der Wortführerin des linken Flügels, und dem Reformer Dietmar Bartsch geführt.

Nur kurz vor Gysi hatte auch Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) angekündigt, wieder zur Bundestagswahl im kommenden Jahr anzutreten. Er gehört dem Parlament seit 1972 an.