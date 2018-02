Seehofer zur GroKo-Einigung "Passt scho"

Kanzlerin Angela Merkel hat den mit SPD und CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag als gute Grundlage für eine stabile Bundesregierung gewürdigt. Die Anstrengungen bei den Verhandlungen der vergangenen Wochen hätten sich gelohnt, sagte die CDU-Politikerin, nachdem die mehr als 90 Unterhändler von Union und SPD dem Vertragswerk in Berlin zugestimmt hatten.

Nun gelte es, um Zustimmung zum Koalitionsvertrag zu werben, sagte die Parteivorsitzende. Die CDU werde auf einem Parteitag über den Vertrag abstimmen. In vielen Bereichen wie Bildung, Forschung und Digitalisierung seien große Vorhabenpakete geschnürt worden. Man sei um Balance bemüht gewesen, gerecht zu verteilen und solide zu wirtschaften.

Gerade in sozialen Bereichen solle Menschen mehr Sicherheit gegeben werden. Angela Merkel räumte aber ein, dass der geplante Wechsel des Bundesfinanzministeriums an die SPD vielen in der CDU schwerfalle. (Lesen Sie hier: So verteilen Union und SPD die Ministerien.) Die CDU werde auf einem Parteitag über den Vertrag abstimmen.

Auch SPD-Chef Martin Schulz verbuchte die Einigung als eigenen Erfolg. Der Vertrag trage "in großem Maße sozialdemokratische Handschrift", sagte der Ex-Kanzlerkandidat, der künftig Außenminister werden - und den Parteivorsitz an Andrea Nahles abgeben soll. "Dieser Vertrag ist stark von uns beeinflusst worden", sagte Martin Schulz. Er verwies auf weitreichende Änderungspläne bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen, beim Solidaritätszuschlag für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen sowie bei der Parität bei der Übernahme der Sozialabgaben.

Die Basis der Sozialdemokraten muss den Koalitionsvertrag noch in einem Mitgliedervotum billigen. Eine Neuauflage der Großen Koalition ist in der SPD sehr umstritten. "Was das Mitgliedervotum angeht, setze ich darauf, dass wir unsere Mitglieder davon überzeugen, dass wir einen sehr guten Koalitionsvertrag ausgehandelt haben", sagte Schulz.

Ähnlich glücklich äußerte sich auch CSU-Chef Horst Seehofer. Er sagte, er sei bereits mit den Sondierungen hoch zufrieden gewesen - und das sei er auch jetzt. In Bayern sage man angesichts solcher Zufriedenheit: "Passt scho." Mit den Vereinbarungen sei eine "Antwort gefunden auf das für uns alle so schwierige Wahlergebnis", sagte Horst Seehofer. Die Vereinbarung sei eine "Abkehr vom Weiter-so." Union und SPD hatten beide bei der Bundestagswahl im September deutlich an Stimmen verloren.

Wer sich in den Verhandlungen mehr durchsetzen konnte, ließ Seehofer, der als neuer Minister für Inneres und Heimat gehandelt wird, offen. "Wessen Handschrift diese Koalitionsergebnisse tragen, lieber Martin, das spare ich mir bis zum politischen Aschermittwoch auf. Heute bin ich noch nicht richtig ausgeschlafen."

