Schwierige Gespräche Koalitionsverhandlungen gehen in zweite Verlängerung

Die Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD gehen am Dienstag in die zweite Verlängerung. Nach einer Zwischenbilanz der noch offenen Streitpunkte einigten sich die Parteispitzen am Montagabend darauf, die Beratungen in der Nacht zu unterbrechen und den zweiten anvisierten Puffertag zu nutzen.

Die Gespräche sollen am Dienstagmorgen im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Bundeszentrale, fortgesetzt und abgeschlossen werden. "Wir sind gewillt, morgen die Verhandlungen zu einem positiven Ende zu bringen", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Abend. Zuvor hatte eine SPD-Sprecherin erklärt, man habe sich auf ausdrücklichen Wunsch der Union vertagt.

Bis zuletzt war noch keine abschließende Einigung in den wichtigen offenen Fragen in der Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik gefunden worden. Am Montagabend wollen die Verhandlungsteams im Rahmen der 15er-Spitzenrunde zunächst weiter mögliche Kompromisse ausloten.

Man habe sich in den Verhandlungen verhakt, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Die SPD drängt darauf, die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen abzuschaffen. Zudem will sie erreichen, dass Arzthonorare für Kassen- und Privatpatienten angeglichen werden. Nach dpa-Informationen gab es aber auch in der Außenpolitik noch Differenzen.

"Das kriegen wir hin"

Der Dienstag wird nach Angaben von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther für Verhandlungen noch gebraucht, da ein paar Punkte weiter strittig seien. "Wir sind aber optimistisch, dass wir zumindest morgen zu einem Abschluss kommen", sagte der CDU-Politiker beim Verlassen der SPD-Zentrale. Es lohne sich, weiter zu verhandeln. "Und das kriegen wir auch hin."

Es wurde jedoch erwartet, dass die Gespräche auch am Dienstag lange andauern würden. Dies könnte bedeuten, dass der Koalitionsvertrag erst an diesem Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert wird. CDU-Vize Julia Klöckner erklärte am Montagabend: "Ich gehe davon aus, dass wir dann morgen Nacht fertig werden, Dienstag auf Mittwoch."

CDU, CSU und SPD hatten ursprünglich einen Abschluss ihrer Verhandlungen am Sonntag angepeilt, sich Montag und Dienstag aber von Anfang an als Reservetage offengehalten.

Die Spitzenrunde der 15 Unterhändler um CDU-Chefin Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer hatte am Montagnachmittag mit den entscheidenden Verhandlungen zu den Themen Arbeitsmarkt und Gesundheit begonnen. Zuvor gab es stundenlange Beratungen sowohl zwischen den Parteichefs als auch mit der in den Verhandlungen für die Arbeitsmarktthemen zuständigen SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles. Das Thema sachgrundlose Befristungen war bereits am Sonntagabend ohne Ergebnis angesprochen worden.

Sobald ein Koalitionsvertrag steht, sollen die SPD-Mitglieder darüber abstimmen, was mehrere Wochen dauern kann. Eine Option könnte sein, die Briefwahlunterlagen am Wochenende 3./4. März auszuzählen und das Ergebnis zu verkünden.