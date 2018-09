Maaßen-Krisengipfel SPD-Vize Stegner will Koalition auf Prüfstand stellen

Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Ralf Stegner will in dem abermaligen Koalitionsgespräch nicht nur die Personalie Hans-Georg Maaßen besprochen sehen, sondern auch den Zustand der Koalition. "Entscheidend ist, dass Herr Maaßen, der als Chef des Verfassungsschutzes untragbar geworden ist, nicht auch noch befördert wird", sagte Stegner der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" laut einem Vorabbericht. Aber es sei "für uns auch Vorbedingung, dass der Koalitionsvertrag eingehalten wird".

"Der Geduldsfaden mit der Koalition ist dünn geworden", sagte Stegner. Die wirklichen Aufgaben wie Wohnen, Arbeit, Pflege und Rente würden immer wieder zunichte gemacht "durch solch Gebaren, wie Seehofer es zeigt", sagte Stegner über Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Das kann so nicht weitergehen." Teile der SPD forderten am Wochenende sogar, Innenminister Horst Seehofer müsse zurücktreten.

Kühnerts Verhalten ist nachvollziehbar

Für niemanden sei es leicht, einen Fehler öffentlich einzuräumen, fügte der SPD-Politiker hinzu. Deshalb sehe er in dem Vorstoß von Parteichefin Andrea Nahles für neue Gespräche über Maaßen "ein notwendiges und starkes Signal der SPD-Vorsitzenden". "Die Empörung war überall groß, in allen Parteien, nahezu in der gesamten deutschen Öffentlichkeit", sagte Stegner.

Mit Blick auf eine Bemerkung des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert fügte er hinzu: "Die Forderung, Maaßen dürfe kein öffentliches Amt mehr bekleiden, finde ich nachvollziehbar."

Am vergangenen Dienstag hatten sich die drei Parteichefs der großen Koalition auf die Ablösung Maaßens als Verfassungsschutz-Präsident, jedoch zugleich auf seine Beförderung zum Staatssekretär im Innenministerium verständigt. Dies war auf massive Kritik gestoßen, besonders in der SPD.

Nahles wandte sich deshalb am Freitag an die Parteichefs von CDU und CSU, Angela Merkel und Seehofer, und bat um Neuverhandlungen im Fall Maaßen. Bundeskanzlerin Merkel kündigte daraufhin an, es solle noch an diesem Wochenende eine neue Lösung gefunden werden.