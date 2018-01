Sondierungsgespräche in Berlin "Es dauert..."

In der SPD-Zentrale in Berlin stehen seit Stunden drei Rednerpulte bereit. Hier sollen die Parteichefs Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) die Ergebnisse der Sondierungsgespräche erklären. Doch derzeit tut sich dort: nichts.

Denn die Gespräche sind zu einer Marathonrunde geworden. Seit nunmehr fast 24 Stunden sprechen die Unterhändler der Union mit den Sozialdemokraten. Es wird erwartet, dass sich die Verhandlungen bis in den Vormittag hineinziehen. "Es dauert...", wie der SPD-Vizevorsitzende Ralf Stegner am frühen Freitagmorgen twitterte.

Guten Morgen aus Berlin.

Seit nunmehr 20 Stunden Sondierungsgespräche mit der Union im Willy-Brandt-Haus.

Vergnügungssteuerpflichtig ist das eher nicht.

Es dauert......

Schlafen wird ja gemeinhin überschätzt

Am frühen Abend hatte die SPD zur Stärkung Currywurst kredenzt. Aber auch das beflügelte offenbar nicht. Mehrere Politiker nutzten später die Nacht für einen Spaziergang um das Gebäude. Die stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Ursula von der Leyen und Julia Klöckner sowie die CSU-Politikerin Dorothee Bär verließen kurz vor Mitternacht gemeinsam zeitweise die SPD-Zentrale. "Wir kommen wieder", sagte Klöckner. SPD-Vize Stegner, Innenminister Thomas de Maiziere und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) überbrückten ihre Wartezeit beim Skat.

"Es geht in Mini-Schritten voran, ist aber immer noch zäh", hieß es aus Verhandlungskreisen. Zuletzt waren den Angaben zufolge vor allem noch Finanzen und das Thema Flüchtlinge strittig.

Dem Vernehmen nach wurde viele Stunden um die Finanzierung verschiedener kostspieliger Projekte in der Steuer-, Sozial- und Gesundheitspolitik gerungen. Obwohl grundsätzlich von einem finanziellen Spielraum von 45 Milliarden Euro für eine künftige Regierung ausgegangen worden war, summierten sich die Kosten für die in den Arbeitsgruppen ausgearbeiteten Einzelvorhaben noch am Donnerstagvormittag auf rund das Doppelte.

Darunter waren Vorschläge wie die Einführung einer solidarischen Lebensleistungsrente, mit der die Renten von langjährigen Geringverdienern aufgebessert werden könnten. Außerdem ging es um eine zusätzliche Unterstützung der Kommunen im zweistelligen Milliardenbereich.

Schwierig waren die Gespräche auch bei der SPD-Forderung nach einer Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Prozent. Wenn diese Anhebung linear erfolgt, könnte dies auch niedrigere Einkommen treffen. Der Union sei es im Gegenzug wichtig, beim Abbau des Solidaritätszuschlags voranzukommen, hieß es.

Vor Koalitionsverhandlungen müsste ein SPD-Parteitag am 21. Januar grünes Licht geben. Die Zustimmung der Delegierten ist angesichts der großen Vorbehalte gegenüber einer neuen großen Koalition ungewiss. Juso-Chef Kevin Kühnert lehnte am Abend in der ARD eine Neuauflage der Koalition erneut ab.

Autos vor der SPD-Zentrale aufgebrochen

Während die Politiker von CDU, CSU und SPD die ganze Nacht lang sondierten, wurden direkt gegenüber dem Willy-Brandt-Haus mehrere Autoscheiben eingeschlagen. Einem Fotografen wurde angeblich seine Ausrüstung aus dem Wagen gestohlen. Auch bei zwei weiteren Journalisten seien die Scheiben der geparkten Autos eingeschlagen worden. Wer sich trotz der vielen Fotografen, Reporter und Polizisten an den Wagen zu schaffen machte, war zunächst unklar. Auch der "Tagesspiegel" hatte in seinem Checkpoint darüber berichtet. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben dazu machen. Während des Sondierungs-Marathons waren seit Donnerstagmorgen auch zahlreiche Journalisten viele Stunden lang im Einsatz.