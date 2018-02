GroKo-Verhandlungen Es tut sich was

In die seit mehr als 20 Stunden festgefahrenen Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD ist am Mittwochmorgen etwas Bewegung gekommen. Allerdings wollten Teilnehmer einen Durchbruch zunächst nicht bestätigen.

Die Unterhändler hatten sich in der Nacht bei ihrem Finale der Koalitionsverhandlungen lange Zeit an der Frage verhakt, welcher Seite das Ministerium für Arbeit und Soziales zugeschlagen werden soll.

Nach dpa-Informationen beanspruchte die SPD dieses wichtige Ressort weiterhin für sich. Doch auch CSU-Chef Horst Seehofer soll das Ministerium für seine Partei reklamieren. Aus den Kreisen hieß es zudem, die SPD wolle auch wie bisher das Außenministerium besetzen. Zusätzlich forderten die Sozialdemokraten von der Union das Bundesfinanzministerium.

Der Fortschritt ist eine Schnecke.

Keiner weiß, wie der Tag weiter geht. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 7. Februar 2018

"Es geht voran", hieß es also am Mittwochmorgen. Zuvor hatte sich SPD-Vize Ralf Stegner via Twitter in der Nacht noch weniger optimistisch gezeigt. "Der Fortschritt ist eine Schnecke. Keiner weiß, wie der Tag weitergeht", twitterte er.

DPA Ralf Stegner, SPD -Vize

Eine eigentlich für Mittag terminierte Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel und dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni wurde auf 18 Uhr am Abend vertagt. In Japan äußerte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu den Koalitionsverhandlungen. Man müsse abwarten und sehen, was der Tag bringe, sagte er in einer Diskussion in Tokio. Man habe schon am Sonntag ein Ergebnis erwartet, nun müsse man die nächsten Stunden abwarten.

Kommt ein Koalitionsvertrag zustande, wollen CDU und CSU diesen schnellstmöglich in ihren Parteigremien absegnen. Länger soll es bei der SPD dauern, dort dürfen bis zu 463.723 Sozialdemokraten in einem Mitgliederentscheid mitbestimmen.

Die SPD gewann seit Jahresbeginn und vor der mit Spannung erwarteten Abstimmung ihrer Basis 24.339 Neumitglieder. Das Ergebnis des Mitgliedervotums soll in drei bis vier Wochen vorliegen. Denkbar wäre, dass am Wochenende 3./4. März ausgezählt und ein Ergebnis bekannt gegeben wird.

Trotz der anhaltenden Differenzen betonten alle Seiten ihren festen Willen, die Gespräche spätestens am Mittwoch abzuschließen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Kompromissbereitschaft angemahnt: "Jeder von uns wird schmerzhafte Kompromisse noch machen müssen." SPD-Chef Martin Schulz sprach vom "Tag der Entscheidung". CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte: "Eingraben geht jetzt nicht mehr. Die Stunde der Wahrheit naht."

Ursprünglich sollten die Verhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD schon am Sonntag enden, mussten dann aber zweimal verlängert werden.