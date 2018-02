Koalitionsverhandlungen Union und SPD quietschen in die Verlängerung

Sie hatten ja vorgesorgt. So können CDU, CSU und vor allem die SPD ihren Anhängern im Land - zumindest jenen, die es tatsächlich noch nicht mitbekommen haben sollten - noch einmal zeigen, dass sie wirklich hart miteinander ringen, dass sie alles geben, um ihre eigenen Ideen durchzusetzen. Und zwar ohne die Augenringe noch tiefer einzumeißeln, die seit der 26-Stunden Marathonsitzung zum Abschluss der Sondierungsgespräche die Gesichter vieler GroKo-Verhandler zieren.

Die selbst gesetzte Frist für das Ende der Koalitionsverhandlungen an diesem Sonntag haben Union und Sozialdemokraten also gerissen. Das hatte sich schon am Sonntagnachmittag abgezeichnet, am Abend wurde es offiziell verkündet: Am Montag soll es in der SPD-Zentrale weitergehen.

Der von vornherein eingepreiste Puffer von zwei Tagen macht die Verlängerung möglich. Den Abonnenten des SPD-Whatsapp-Kanals schickte Generalsekretär Lars Klingbeil den Hinweis: "Übrigens: Wir machen keine Nachtsitzung und verhandeln morgen weiter. Ihr könnt also in Ruhe Tatort gucken!"

Es hakt im Finale vor allem bei zwei Themen, die besonders der SPD am Herzen liegen:

Zum einen wollen die Genossen die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen abschaffen.

Zum anderen sollen die Arzthonorare für Privat- und Kassenpatienten angeglichen werden - aus Sicht der SPD soll das der Anfang vom Ende der "Zwei-Klassen-Medizin" sein.

Beide Punkte hatte der SPD-Parteitag, der die Koalitionsverhandlungen nur knapp gebilligt hatte, der eigenen Spitze zur Nachbesserung aufgetragen. Entsprechend hart drängen SPD-Chef Martin Schulz und seine Mitstreiter hier auf Zugeständnisse seitens der Union - "bis es quietscht", wie SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles angekündigt hatte.

Auf der anderen Seite müssen Angela Merkel und Horst Seehofer darauf achten, dass ihre eigenen Leute nicht den Eindruck haben, die Union zahle jeden Preis, um die neuerliche Große Koalition möglich zu machen. Vor allem Seehofer, so war zu hören, wirkte am Sonntag genervt von den zähen Gesprächen. Einen Kommentar vor den wartenden Journalisten zum Auftakt des Verhandlungstages sparte sich der CSU-Chef gleich ganz, anders als Merkel und Schulz.

Kompromisse waren zunächst nicht in Sicht. Die 15er-Spitzenrunde habe am Abend zunächst die Job-Befristung mit den Fachpolitikern beraten, hieß es, zwischenzeitlich hätten sich beide Seiten zu internen Gesprächen zurückgezogen, während Gesandte hin und herliefen, um Annäherungsmöglichkeiten auszuloten.

Die Gesundheitsexperten, die auf ihren Einsatz warteten, wurden dem Vernehmen nach indes vertröstet. Kurz vor 21 Uhr löste sich die 15er-Runde auf.

Aber es gab auch Fortschritte im Laufe des Sonntags, vor allem im Bereich Wohnen und Mieten (mehr zum Thema lesen Sie hier):

Das Baukindergeld soll junge Familien beim Bau eines Eigenheims unterstützen: 1200 Euro pro Jahr und Kind will der Staat über zehn Jahre zuschießen. Das Baukindergeld soll bis zu einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von 75.000 Euro plus 15.000 Euro Freibetrag je Kind gewährt werden. Kostenpunkt: rund 440 Millionen Euro pro Jahr.

Die bisher weitgehend wirkungslose Mietpreisbremse in Großstädten soll verschärft werden. Vermieter sollen zur Offenlegung der vorher kassierten Miete verpflichtet werden.

Über eine Reform der Grundsteuer soll mehr Bauland für neue Wohnungen gewonnen werden.

Der Bund soll in den kommenden Jahren zwei Milliarden Euro für sozialen Wohnungsbau ausgeben.

Ein Kernthema einer neuen schwarz-roten Koalition soll die Digitalisierung sein, auch hier wurden am Sonntag Ergebnisse bekannt:

So wollen Union und SPD einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet einführen - allerdings erst bis 2025.

Damit der Rechtsanspruch überhaupt erfüllt werden kann, sollen in dieser Wahlperiode über einen Fonds zwölf Milliarden Euro in den Breitbandausbau investiert werden.

Eine geplante Daten-Ethikkommission soll "die großen Datenfragen" klären.

Union und SPD wollen dafür sorgen, die Löcher im Mobilfunknetz gemeinsam mit den Anbietern zu schließen.

Ab 2022 sollen die Bürger alle dafür geeigneten Verwaltungsdienstleistungen auch online ausführen können.

Die letzten, offenen Fragen sollen nun ab Montagmorgen, 10 Uhr, im Willy-Brand-Haus geklärt werden. Anschließend muss noch einmal die große Verhandlungsrunde mit 91 Teilnehmern zusammenkommen, um die Ergebnisse abzusegnen. Diese würden dann den Führungsgremien und den Fraktionen von Union und SPD vorgestellt. Wann mit einer öffentlichen Präsentation des kompletten Vertragstextes zu rechnen ist, ist noch ungewiss.

Ohnehin wäre das schwarz-rote Bündnis dann noch keine beschlossene Sache. Das letzte Wort haben die rund 450.000 Mitglieder der SPD. Die Parteispitze plant eine Werbetour an der Basis, genauso wie die parteiinternen Kritiker, allen voran die Jusos. Bis Anfang März wird die Ungewissheit noch andauern.