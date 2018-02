Schwesig vor Sonntags-GroKo-Runde "Es bringt jetzt nichts, Druck zu machen"

SPD-Vize Manuela Schwesig plädiert vor den entscheiden Gesprächen mit der Union dafür, nicht überhastet zu handeln. Im Zweifel solle man sich lieber noch einige Tage mehr Zeit nehmen: "Es bringt ja jetzt auch nichts, Druck zu machen, schnell fertigzuwerden, und nach einer Woche sagen wieder alle: "Was haben die da für einen Quatsch verhandelt?"

CDU, CSU und SPD wollen eigentlich an diesem Sonntag ihre Gespräche abschließen, haben aber von vornherein zwei Puffertage eingeplant. "Wir haben unseren Mitgliedern versprochen, dass wir verhandeln, bis es quietscht, und das werden wir auch tun", sagte Schwesig an. Sie sei deshalb dafür, sich zur Not mehr Zeit zu nehmen.

Aus Sicht der SPD-Politikerin gibt es noch viel Arbeit: "Es bleiben noch viele Fragen offen", sagte sie am Sonntag bei ihrem Eintreffen in der SPD-Zentrale in Berlin. Sie erwarte von der Union noch stärkeres Entgegenkommen beim Bereich ländliche Räume, sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern: "Gerade die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im ländlichen Raum erwarten, dass sie jetzt bessere Unterstützung bekommen. Darüber müssen wir heute zum Beispiel auch noch verhandeln."

Formate in Koalitionsverhandlungen Dreier-Runde CDU: Parteivorsitzende Angela Merkel

CSU: Parteivorsitzender Horst Seehofer

SPD: Parteivorsitzender Martin Schulz Kleine Runde CDU: Merkel, Unionsfraktionschef Volker Kauder, Kanzleramtschef Peter Altmaier, CDU-Vize und hessischer Ministerpräsident Volker Bouffier, Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer

CSU: Seehofer, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Generalsekretär Andreas Scheuer, Vize-Generalsekretär Markus Blume

SPD: Schulz, Fraktionschefin Andrea Nahles, Generalsekretär Lars Klingbeil, rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, mecklenburg-vorpommerische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Hamburger Erster Bürgermeister Olaf Scholz (alle drei Parteivizes) Die 18 Arbeitsgruppen und ihre Chefverhandler 1. Europa: Martin Schulz (SPD), Peter Altmaier (CDU), Alexander Dobrindt (CSU)

2. Wirtschaft und Bürokratieabbau: Brigitte Zypries (SPD), Thomas Strobl (CDU), Alexander Dobrindt (CSU)

3. Verkehr und Infrastruktur: Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD), Daniel Günther (CDU), Alexander Dobrindt (CSU)

4. Arbeit, Soziales und Rente: Andrea Nahles (SPD), Karl-Josef Laumann (CDU), Stephan Stracke (CSU)

5. Familien, Frauen, Jugend und Senioren, inklusive Demokratieförderung: Katarina Barley (SPD), Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Angelika Niebler (CSU)

6. Bildung und Forschung: Manuela Schwesig (SPD), Michael Kretschmer (CDU), Stephan Müller (CSU)

7. Digitales: Lars Klingbeil (SPD), Helge Braun (CDU), Dorothee Bär (CSU)

8. Gesundheit und Pflege: Malu Dreyer (SPD), Hermann Gröhe (CDU), Georg Nüßlein (CSU)

9. Finanzen und Steuern: Finanzen und Steuern: Olaf Scholz (SPD), Peter Altmaier (CDU), Andreas Scheuer (CSU)

10. Innen, Recht und Verbraucherschutz: Heiko Maas (SPD), Thomas de Maizière (CDU), Stephan Mayer (CSU)

11. Migration, Integration: Ralf Stegner (SPD), Volker Bouffier (CDU), Joachim Herrmann (CSU)

12. Wohnungsbau, Mieten, Stadtentwicklung: Natascha Kohnen (SPD), Bernd Althusmann (CDU), Kurt Gribl (CSU)

13. Kommunen, ländlicher Raum: Michael Groschek (SPD), Reiner Haseloff (CDU), Kurt Gribl (CSU)

14. Landwirtschaft:: Anke Rehlinger (SPD), Julia Klöckner (CDU), Christian Schmidt (CSU)

15. Energie, Klimaschutz, Umwelt: Barbara Hendricks (SPD), Armin Laschet (CDU), Georg Nüßlein (CSU)

16. Außen, Entwicklung, Verteidigung und Menschenrechte: Sigmar Gabriel (SPD), Ursula von der Leyen (CDU), Gerd Müller (CSU)

17. Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft und Medien: Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft und Medien: Michael Roth (SPD), Monika Grütters (CDU), Dorothee Bär (CSU)

18. Arbeitsweise Regierung und Fraktionen: Andrea Nahles, Carsten Schneider (beide SPD), Volker Kauder, Michael Grosse-Brömer (beide CDU), Horst Seehofer, Alexander Dobrindt (beide CSU) Steuerungsgruppe CDU: Peter Altmaier/Helge Braun, Michael Grosse-Brömer

CSU: Andreas Scheuer, Stefan Müller

SPD: Lars Klingbeil, Carsten Schneider

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußerte derweil Mitleid für den möglichen Koalitionspartner: "Mir tut es leid zu sehen, wie viele in der SPD durch den Wind sind", sagt er der "Bild am Sonntag". Selbst gute Fachleute hätten eine "Schere im Kopf" und trauten sich aus Angst vor den Parteimitgliedern nicht mehr, richtige Entscheidungen zu treffen. Kretschmer gehört als Chefverhandler zu der Arbeitsgruppe "Bildung und Forschung." Dort ist auch Schwesig vertreten.

Am Samstag konnten sich die drei Parteien in mehreren Punkten einigen (mehr dazu lesen Sie hier). CDU-Vertreter Michael Grosse-Brömer hatte anschließend ein vorsichtig optimistisches Fazit gezogen. "Das Fazit des heutigen Tages wäre für mich: Der Koalitionsvertrag nimmt langsam Gestalt an", sagte der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion. Union und SPD haben Montag und Dienstag allerdings noch Reservetage eingeplant, sollte am Wochenende doch kein Durchbruch gelingen.

