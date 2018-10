GroKo vor der Bayernwahl Die Scheinehe

"Einfach mal Klappe halten", "bescheuerte Kritik", "halbherzig verhandelt": So klingt es in diesen Tagen, wenn Politiker von Union und SPD übereinander reden.

Nur ein Beispiel: SPD-Chefin Andrea Nahles beschwert sich, der Richtungsstreit in der Union überlagere jede inhaltliche Arbeit der Koalition. CDU-Staatssekretär Thomas Bareiß kritisiert dies auf Twitter und wünscht sich, die SPD solle "die Klappe halten". Das wiederum veranlasst SPD-Vize Ralf Stegner zu dem Konter, das sagte genau der Richtige: Die Union solle sich besser in "Zwietracht" umbenennen - nach den wochenlangen, internen Streitigkeiten.

Die Äußerungen zeigen: Die Einigkeit, die sich die Große Koalition erst in der vergangenen Woche verordnet hat, ist nicht von Dauer. Mit gemeinsamen Pressekonferenzen und wohlwollenden Worten wollten die Mitglieder von Angela Merkels Kabinett Harmonie demonstrieren. Hintergrund sind die Wahlen in Bayern und Hessen. In beiden Ländern drohen den GroKo-Parteien ohnehin schwierige Ergebnisse. Eine weitere Regierungskrise soll deshalb tunlichst vermieden werden.

Doch bei Schwarz-Rot läuft es einfach nicht rund. Klar, Koalitionen sind stets Zweckbündnisse auf Zeit; Koalitionen der Volksparteien untereinander ohnehin. Doch Angela Merkels mittlerweile dritte Auflage des Bündnisses mit SPD und CSU hatte von Beginn an keine guten Voraussetzungen: Die Sozialdemokraten weigerten sich zunächst strikt, erneut mit ihr eine Koalition einzugehen. Erst nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen und unter Druck schleppte sich die Partei in die Regierung. Seitdem wollen viele Genossen so schnell wie möglich wieder raus aus dieser Verbindung.

Und die Union? Geht dem Ende der Ära Merkel entgegen und sucht dringend nach einem Plan, wie der Machtübergang funktionieren kann.

Die Große Koalition ist also eine Scheinehe, deren maximales Haltbarkeitsdatum möglicherweise auf Ende 2019 datiert. Denn dann zieht die sogenannte Revisionsklausel aus dem Koalitionsvertrag: Bei einem Parteitag sollen die SPD-Delegierten entscheiden, ob es sich lohnt, noch zwei Jahre weiterzumachen.

Oder ob man lieber aussteigt.

Angesichts des Dauerstreits ist derzeit allerdings schwer vorstellbar, wie die Koalition überhaupt ein weiteres Jahr bestehen soll. Drei aktuelle Konflikte zeigen, wie mies die Stimmung zwischen Union und SPD ist:

Der Streit ums Klima : SPD-Umweltministerin Svenja Schulze musste bei der EU die Linie der Bundesregierung verteidigen, die nicht ihrer eigenen entsprach: Im Jahr 2030 sollten Neuwagen nur 30 Prozent weniger CO2 ausstoßen als 2020. Schulze gab aber in Brüssel nichtsdestotrotz zu: Es sei "kein Geheimnis, dass ich noch mehr Ehrgeiz für möglich und richtig gehalten hätte". Am Ende einigten sich die EU-Staaten auf eine Reduktion von im Schnitt 35 Prozent. Verkehrsminister Scheuer kritisierte dies in der "Bild"-Zeitung scharf: "Man kann so oder so verhandeln", sagte der CSU-Politiker, "es wurde eben nur so verhandelt, man könnte es halbherzig nennen, dass ein schlechterer Wert rauskam, als in der Bundesregierung vereinbart." Merkel wiederum hatte den Kompromiss am Mittwoch verteidigt, sie bezeichnete das Ergebnis als gut.

: SPD-Umweltministerin Svenja Schulze musste bei der EU die Linie der Bundesregierung verteidigen, die nicht ihrer eigenen entsprach: Im Jahr 2030 sollten Neuwagen nur 30 Prozent weniger CO2 ausstoßen als 2020. Schulze gab aber in Brüssel nichtsdestotrotz zu: Es sei "kein Geheimnis, dass ich noch mehr Ehrgeiz für möglich und richtig gehalten hätte". Am Ende einigten sich die EU-Staaten auf eine Reduktion von im Schnitt 35 Prozent. Verkehrsminister Scheuer kritisierte dies in der "Bild"-Zeitung scharf: "Man kann so oder so verhandeln", sagte der CSU-Politiker, "es wurde eben nur so verhandelt, man könnte es halbherzig nennen, dass ein schlechterer Wert rauskam, als in der Bundesregierung vereinbart." Merkel wiederum hatte den Kompromiss am Mittwoch verteidigt, sie bezeichnete das Ergebnis als gut. Der Dieselkonflikt : Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der am vergangenen Dienstag noch einträchtig mit Horst Seehofer (CSU) und Hubertus Heil (SPD) die Einigung beim Einwanderungsgesetz verkündete, kritisiert die SPD nun für ihren Vorschlag, Bußgelder für Autokonzerne zu verhängen. Bis zu 5000 Euro pro Fahrzeug könnten Unternehmen demnach drohen, die ihre Fahrzeuge nachweislich manipuliert haben. Altmaier bezeichnete die Idee als unlogisch und rechtsstaatlich nicht vertretbar.

: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der am vergangenen Dienstag noch einträchtig mit Horst Seehofer (CSU) und Hubertus Heil (SPD) die Einigung beim Einwanderungsgesetz verkündete, kritisiert die SPD nun für ihren Vorschlag, Bußgelder für Autokonzerne zu verhängen. Bis zu 5000 Euro pro Fahrzeug könnten Unternehmen demnach drohen, die ihre Fahrzeuge nachweislich manipuliert haben. Altmaier bezeichnete die Idee als unlogisch und rechtsstaatlich nicht vertretbar. Nachwehen des Maaßen-Streits: Eigentlich schien das Thema mit der Einigung Ende September abgeräumt. Der scheidende Verfassungsschutzchef soll Sonderberater im Innenministerium werden. Doch CSU-Chef Seehofer stichelte am Wochenende in der "Welt am Sonntag" erneut, diesen Vorschlag habe er bereits beim ersten Krisentreffen im Kanzleramt gemacht. Erst nach der öffentlichen Empörung angesichts der geplanten Beförderung Maaßens zum Staatssekretär habe die SPD dann doch zugestimmt. SPD-Chefin Nahles weist das zurück. Sie habe beim ersten Treffen immer wieder darauf hingewiesen, wie problematisch die Beförderung sei, sagte sie der "Zeit". Aber Seehofer habe Maaßen unbedingt behalten wollen. Auch Merkels Rolle kritisierte Nahles in dem Interview: Sie würde sich von der Kanzlerin "oft mehr Führung und Haltung wünschen".

Mit Spannung erwarten die Spitzen von CDU und SPD, welche Folgen die Bayernwahl am Sonntag für die CSU hat. Den Umfragen zufolge droht den Christsozialen der Verlust der absoluten Mehrheit. Die Frage ist, ob dies personelle Konsequenzen haben wird - vor allem für Parteichef Seehofer.

Vor allem bei den Sozialdemokraten gibt es die leise Hoffnung, dass die Wahl die politische Karriere des CSU-Chefs beendet und dies wiederum die Koalition stabilisieren könnte.

Doch diese Hoffnung könnte trügerisch sein. Denn an den Kernproblemen der GroKo würde sich auch ohne Seehofer wenig ändern.

Wie funktioniert die Civey-Methodik? Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ. Warum ist eine Registrierung nötig? Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben. Wie werden die Ergebnisse repräsentativ? Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper. Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer? Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können. Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses? Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht. Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden? In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde. Was passiert mit meinen Daten? Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Sie dienen allein dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden.

Wer steckt hinter Civey?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.