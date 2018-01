Bürgermeisterwahl in Großbeeren RBB verbreitet Falschmeldung - Kandidat schaltet Anwalt ein

Großbeeren ist eine recht kleine Gemeinde, sie liegt im Landkreis Teltow-Fäming in Brandenburg, am vergangenen Wochenende wurde dort ein neuer Bürgermeister gewählt - und das sorgt nun für überregionale Schlagzeilen.

Der bisherige Amtsinhaber, Carl Ahlgrimm von der CDU, trat nicht mehr an. Um seine Nachfolge bewarben sich am Sonntag unter anderem Uwe Fischer (CDU) und Tobias Borstel (SPD). Doch der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) meldete am Vorabend der Wahl fälschlicherweise, Fischer trete nicht mehr an.

Die Falschmeldung wurde auf dem Videotext verbreitet und am Sonntagmorgen noch von Inforadio und dem Radiosender Antenne Brandenburg aufgegriffen. Das berichtet unter anderem die "Märkische Allgemeine". Demnach war beim RBB in der Nacht zu Sonntag niemand zu erreichen, der die Meldung hätte korrigieren können. Erst am Sonntagmorgen um 9.21 Uhr wurde die Meldung im Videotext korrigiert, wie der Sender selbst mitteilte.

Fischer sagte der "MAZ" am Sonntagmittag, er habe einen Anwalt eingeschaltet. Der CDU-Kreisvorsitzende Danny Eichelbaum wird in der Zeitung mit den Worten zitiert: "Gerade bei so einer Wahl muss man ganz genau aufpassen - das kann ein Anfechtungsgrund sein."

Stichwahl am 28. Januar

Bei der Wahl bekam Fischer 23 Stimmen weniger als sein SPD-Konkurrent Borstel, wie die "Berliner Zeitung" meldete. Demnach erwägt Fischer nun, das Ergebnis anzufechten. Die beiden Kandidaten müssen allerdings am 28. Januar erst einmal in eine Stichwahl - erst danach sei laut der Landeswahlleitung eine Wahlanfechtung möglich, heißt es in dem Bericht.

Der RBB teilte nach Angaben der "BZ" mit, dass die "falsche Meldung" durch einen Flüchtigkeitsfehler zustande gekommen sei. Man habe sich bei Fischer - und den Hörern - entschuldigt. "Wir bedauern den Fehler sehr", heißt es in der RBB-Mitteilung zu dem Fall.

Bürgermeister erstattet Strafanzeige

Der Fall zieht nun noch weitere Kreise. Wie die "Märkische Allgemeine" am Montag berichtete, erstattete der noch amtierende Bürgermeister Ahlgrimm Strafanzeige gegen den Generalsekretär der SPD Brandenburg und Unterbezirksvorsitzenden im Kreis Teltow-Fläming, Erik Stohn. Ihm werfe Ahlgrimm üble Nachrede vor. Stohn habe in einem Facebook-Post behauptet, Ahlgrimm habe den Wahltermin früher ansetzen lassen, um einen der Kandidaten zu bevorzugen.

Stohn verteidigte sich laut der Zeitung: Die Anzeige mache deutlich, wie dünnhäutig man bei der CDU sei. "Bei Wahlen und politischen Auseinandersetzungen sind Zuspitzungen im Rahmen der Meinungsfreiheit zulässig und üblich."