Große Koalition Merkel drückt aufs Tempo

Zum Start der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD drückt Angela Merkel aufs Tempo. Sie werde darauf achten, "dass wir zügig verhandeln", sagte die Kanzlerin am Freitag.

"Ich glaube, das ist auch machbar in einer relativ überschaubaren Zeit", sagte Merkel bei ihrer Ankunft in der CDU-Parteizentrale. "Die Menschen erwarten, dass wir in Richtung einer Regierungsbildung kommen."

Merkel wies darauf hin, mit den vor zwei Wochen erzielten Ergebnissen der Sondierungsgespräche mit der SPD gebe es "einen sehr guten Rahmen" für die Koalitionsverhandlungen. Sie ging damit indirekt auf Distanz zu Forderungen der SPD nach Korrekturen an den Sondierungsergebnissen.

Es müsse jetzt darum gehen, Zukunftsimpulse noch deutlicher herauszuarbeiten. Als Beispiele nannte sie die Digitalisierung von Schulen und "dass wir schneller werden in Planungsverfahren". Es gehe jetzt "um eine neue Dynamik für Deutschland."

Die Koalitionsverhandlungen sollten mit einem Gespräch der drei Parteichefs Merkel, Martin Schulz (SPD) und Horst Seehofer (CSU) beginnen. Im Anschluss sollte es Verhandlungen in größerer Runde geben.

Auch Schulz kündigte zügige und konstruktive Verhandlungen an. Ziel der Sozialdemokraten sei es, Deutschland nach innen gerechter zu machen und auf internationaler Ebene wieder zu einer führenden Kraft in der Europäischen Union. Angesichts der neuen Herausforderungen aus China und den USA werde ein starkes pro-europäisches Deutschland gebraucht, sagte Schulz vor dem Hintergrund des Abschottungskurses von US-Präsident Donald Trump.

