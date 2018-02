GroKo-Gespräche Der Union kann es nicht schnell genug gehen

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht die Chancen für einen Abschluss der Koalitionsgespräche mit der Union an diesem Montag bei 50 zu 50. "Wenn wir es heute nicht schaffen, dann eben nicht", sagte Lauterbach im ARD-"Morgenmagazin". "Besser, wir einigen uns gut und auch in einer Art und Weise, dass das wirklich eine Verbesserung für den Bürger bringt, als dass wir eine Scheinlösung machen."

Die bei den Verhandlungen noch strittige Frage der Zweiklassenmedizin sei "wesentlich" für seine Partei. "Wir sind an diesem Punkt unter großem Druck", sagte Lauterbach". Die SPD setzt sich für eine Angleichung der Arzthonorare bei Privat- und Kassenpatienten ein. Er verstehe nicht ganz, warum sich die Union an diesem Punkt so sperre. "Kein anderes europäisches Land hat zwei Honorarsysteme nebeneinander", sagte Lauterbach. Einzelheiten aus den Verhandlungen wollte er nicht nennen.

SPD, CDU und CSU hatten ursprünglich einen Abschluss ihrer Verhandlungen am Sonntag angepeilt, sich Montag und Dienstag aber von Anfang an als Reservetage offen gehalten. Am frühen Sonntagabend entschieden sie aufgrund ungelöster Streitpunkte unter anderem beim Thema Gesundheit, auch am Montag noch zu verhandeln.

Oettinger fordert schnelles Ende der Verhandlungen

Auch Familienministerin Katarina Barley sieht "ganz gute Chancen" auf eine Einigung. "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir es hinkriegen können", sagt die SPD-Politikerin dem SWR. Zugleich betont sie aber: "Gerade in den Punkten, die jetzt noch offen sind, sieht man eben, dass wir sehr unterschiedliche Parteien sind und dass wir auch von unterschiedlichen Grundüberzeugungen kommen."

CDU-Vize Armin Laschet hält eine Einigung in den Koalitionsverhandlungen noch am Montag für möglich. "Nach dem Klima gestern und nach dem, was jetzt noch auszuverhandeln ist, ist, wenn alle wollen, es heute möglich", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident in der ARD. Selbst in schwierigen Situationen hätten die Verhandlungen gezeigt, dass man zueinander Vertrauen habe.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) dringt auf einen raschen Abschluss der Koalitionsverhandlungen. "Je schneller, desto besser", sagte Oettinger der "Rheinischen Post". Auf EU-Ebene stünden wichtige Entscheidungen zur Bankenunion, zur Harmonisierung des Asylrechts und zum Haushaltsrahmen an. In Brüssel setze man darauf, dass die neue Bundesregierung bis zum nächsten EU-Gipfel - voraussichtlich am 22./23. März - vereidigt sei.