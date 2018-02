Große Koalition CDU-Frauen fordern Hälfte der Kabinettsposten ihrer Partei

Im nächsten Kabinett sollen die Hälfte der Unionsministerien von Frauen geführt werden - dafür hatte sich Angela Merkel im Sommer ausgesprochen. Damals war Wahlkampf, jetzt ringen CDU und CSU mit den Sozialdemokraten um einen Koalitionsvertrag - und längst ist der Kampf um Posten und Ämter entbrannt. Da gibt es neben den Inhalten viele Interessen zu beachten: Holt die Kanzlerin auch jüngere Konservative ins Kabinett? Wie sind die Länder repräsentiert? Es gilt deshalb mitunter als fraglich, ob Merkel ihre Ankündigung einhalten kann.

Druck erhält die Kanzlerin nun jedoch von den CDU-Frauen. Sie beanspruchen in einer neuen Regierung 50 Prozent der ihrer Partei zustehenden Kabinettsposten. Das machte Annette Widmann-Mauz, Chefin der Frauen-Union, klar. Über Merkel sagte sie der "Südwest Presse" und der "Märkischen Oderzeitung": "Wenn sie eine solche Ankündigung macht, dann sicherlich in dem Bewusstsein, dass ihr das zumindest für den Koalitionspartner CDU gelingt."

Am Freitagnachmittag tagt erstmals die große Runde mit 91 Vertretern von CDU, CSU und SPD. Über die Hälfte der 17 Arbeitsgruppen soll mittlerweile ihre Verhandlungen abgeschlossen haben. In der Nacht auf Freitag einigten sich die Parteien etwa auf eine Grundgesetzänderung, damit sich der Bund stärker am Ausbau von Ganztagesschulen und einem Digitalpaket beteiligen kann. Vor dem Eintritt der Sozialdemokraten in eine neue Bundesregierung müssten jedoch die SPD-Mitglieder noch über den Koalitionsvertrag abstimmen.

