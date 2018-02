Kindergeld und Co. Die GroKo-Beschlüsse vom Freitag im Überblick

Endspurt im Verhandlungsmarathon: Alle 91 Unterhändler von Union und SPD sind am Freitag zum ersten Mal zu einem gemeinsamen Treffen zusammengekommen. Dabei haben die 18 Arbeitsgruppen in der SPD-Zentrale ihre Ergebnisse präsentiert. Am Abend zogen erste Unterhändler ihr Fazit: "Wir sind heute große Schritte vorangekommen", resümierte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Dennoch stünden die entscheidenden Tage erst noch bevor.

In vielen Feldern, wie Bildung, Pflege oder Rente gab es bereits zuvor eine Einigung. Einige Punkte standen schon im Sondierungspapier, anderes kam in den vergangenen Tagen dazu. Der Überblick über die Vereinbarungen vom Freitagnachmittag:

Familien:

Bei der Unterstützung von Familien kamen die Parteien auf einen Nenner: Eingeführt werden sollen Gutscheine für Haushaltshilfen, wie Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) sagte. Die Verhandlungsgruppe bestätigte die geplante Erhöhung des Kindergelds in dieser Wahlperiode um 25 Euro pro Monat.

Migration:

Beim Thema Migration behoben die Union und die SPD ihren letzten Dissens. Zuletzt ging es um die Aussage der CSU, dass die Sozialdemokraten eine Obergrenze für die Zuwanderung akzeptiert hätten. Im Sondierungspapier heißt es, Union und SPD stellten fest, dass die Zuwanderungszahlen "die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden".

Nach den Aussagen der CSU wollte die SPD zunächst in einer zusätzlichen Formulierung einfügen, man stelle fest, "dass beim jetzigen Kenntnisstand zu erwarten ist, dass die Zuwanderungszahlen (...) für die nächsten Jahre bei jährlich insgesamt ca. 180.000 bis 220.000 liegen werden".

Allerdings teilte SPD-Vize Ralf Stegner zuletzt mit, dass der Dissens beendet sei und es bei den Formulierungen aus dem gemeinsamen Sondierungspapier bleibe.

Zudem will die neue Groko zur Beschleunigung der Verfahren Algerien, Marokko und Tunesien sowie weitere Staaten mit einer regelmäßigen Anerkennungsquote von unter fünf Prozent zu sicheren Herkunftsstaaten erklären. Einzelfallprüfungen soll es weiterhin geben.

Klimaschutz und Energie:

Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sieht eine weitgehende Einigung bei Klima und Energie. Im Kampf gegen schmutzige Diesel-Abgase ziehen die GroKo-Parteien nun ausdrücklich technische Nachbesserungen an älteren Motoren in Betracht - aber nur unter Vorbehalt, dass diese technisch machbar und wirtschaftlich vertretbar sein müssten. Ein Experten-Gutachten dazu steht noch aus.

Parallel wollen Union und SPD den schleppenden Ausbau der Elektromobilität beschleunigen und in eine flächendeckende Lade- und Tankinfrastruktur für Elektroautos investieren.

Verkehr:

Deutlich ausbauen wollen Union und SPD den Bahnverkehr. Mit einem "Schienenpakt" von Politik und Wirtschaft sollten bis 2030 doppelt so viele Bahnkunden gewonnen und mehr Güter in Zügen transportiert werden.

Für mehr Sicherheit auf den Straßen sollen mehr technische Hilfen eingesetzt werden können - etwa Alkohol-Wegfahrsperren. Nicht abschaltbare Notbremssysteme oder Abbiege-Assistenten für Lkws und Busse sollen verbindlich vorgeschrieben werden. Die Mittel für den Radverkehr sollen auf 200 Millionen Euro jährlich erhöht werden.

Um Fluggesellschaften im globalen Wettbewerb zu entlasten, heißt es in dem Papier der Verkehrs-Unterhändler: "Wir wollen in dieser Legislatur schrittweise die nationale Luftverkehrssteuer abschaffen."

In den Koalitionsverhandlungen dürfte diese Forderung aber beim Thema Finanzen erneut zur Sprache kommen - die seit 2011 fällige Steuer für Starts von deutschen Flughäfen bringt jährlich eine Milliarde Euro ein.

Gesundheit:

In der Gesundheitspolitik einigten sich die Koalitionäre auf mehr Geld für Kliniken, mehr Landärzte und eine Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenkassen bereits ab 2019 - der Anteil von Arbeitnehmern und Arbeitgebern soll also wieder gleich sein.

Justiz und Inneres:

Um die Justiz zu stärken, wollen Union und SPD 6000 neue Stellen schaffen. Geplant sei dazu ein "Pakt für den Rechtsstaat auf Ebene der Regierungschefs von Bund und Ländern", heißt es in einem Entwurf für das Kapitel zum Bereich Innen und Recht im Koalitionsvertrag.

Angepeilt sind demnach 2000 Stellen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften, 2000 im "nachgeordneten Bereich" und 2000 im Strafvollzug. Bei der Polizei sollen 15.000 zusätzliche Stellen entstehen: jeweils 7500 im Bund und 7500 in den Ländern.

Zudem soll Doppelstaatlern die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt werden können, wenn sie im Ausland für eine Extremistenorganisation kämpfen. Dafür müsse ihnen die "konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland nachgewiesen werden" können.

Die Sicherheitsbehörden sollen gleichwertige Befugnisse im Umgang mit dem Internet wie außerhalb des Internets haben.

Verbraucherschutz:

Die Unterhändler von Union und SPD wollen die Rechte von Verbrauchern durch Einführung einer sogenannten Musterfeststellungsklage stärken. Nach einem Eckpunkte-Papier aus den Koalitionsverhandlungen kann ein Prozess beispielhaft für alle gleich gelagerten Fälle geführt werden, so dass nicht jeder Geschädigte ein eigenes Verfahren anschieben muss. Stattdessen könnte er auf die Musterklage verweisen und damit seine Ansprüche geltend machen.

Weiterhin strittige Punkte:

Entscheidende Punkte sind aber noch offen - vor allem die Abschaffung der "Zwei-Klassen-Medizin" und von sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen. Beides fordert die SPD. "Da muss die Union sich bewegen", betonte SPD-Vize Manuela Schwesig. Wegen dieser Streitthemen haben Union und SPD vorsorglich zwei Puffertage für die Verhandlungen eingeplant. Ursprünglich sollten die Beratungen in großer Runde am Sonntag stattfinden.

Weiter bestehende Konflikte gibt es auch im Bereich Mieten und Wohnen. Für Mieter soll es zwar einen besseren Schutz davor geben, über teure Sanierungen aus der Wohnung gedrängt zu werden, jedoch merkte Bauministerin Barbara Hendricks (SPD) an: "Wir werden noch ziemlich viel nacharbeiten müssen." Bei den Beratungen an diesem Samstag in der CDU-Zentrale wolle man versuchen, auch bei diesen Themen voranzukommen.

Auch Kanzleramtsminister Peter Altmaier sah weiteren Beratungsbedarf: "Es liegt noch ein sehr schweres Stück Weg vor uns", sagte er beim Verlassen der Parteizentrale. Dennoch arbeite man mit Optimismus.

Am Samstag sollen die Beratungen in der CDU-Parteizentrale in der 15er-Runde erst um 12 Uhr statt um 10 Uhr beginnen. Vorher gebe es interne Beratungen der Union.

