Ex-Parteigrößen und die GroKo Stress mit den Ex

Dabei haben die Sozialdemokraten die Senioren-Tipps aus der Union gar nicht nötig. Schließlich gibt es auch bei den Genossen genügend Ehemalige, die sich nun berufen fühlen, ihre Meinung kundzutun. Ex-Parteichef Rudolf Scharping warnte in der "Rhein-Zeitung" vor Neuwahlen, diese wären "ein lebensgefährliches Risiko für die SPD" und "schlecht für Deutschland". Aus seiner Sicht ist die Lage der SPD "so ernst wie noch nie in der Bundesrepublik".