+ + + Liveblog zur GroKo-Einigung + + + Seehofer sieht sich als Innenminister auf "Mission"

Da Koalitionsverträge werden nicht im Grundgesetz erwähnt. Einige Juristen sehen sie zwar als verfassungsrechtliche Verträge an. Sie sind aber nur politisch bindend sind. Ein offener Bruch könnte bloß das Ansehen schädigen - oder gar zum Verlust der Regierungsmacht führen. Grundsätzlich sind auch die Abgeordneten der mehrheitsbildenden Koalitionsfraktionen "nur ihrem Gewissen unterworfen" - Vertrag hin oder her. Allerdings unterwerfen sie sich meist der selbst auferlegten Fraktionsdisziplin.

Im GroKo-Entwurf wird Verteidigung laut dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz , Wolfang Ischinger , zu wenig berücksichtigt . "Ich hätte es persönlich gut gefunden, wenn die Bundesrepublik Deutschland sich ohne Wenn und Aber zu den von ihr selbst mitbeschlossenen Zielen von Wales und Warschau bekannt hätte und das auch so ausbuchstabiert hätte", sagte Ischinger angesichts des Zwei-Prozent-Ziels der Nato . Die Außenpolitik komme zu kurz in dem Vertrag, andere Themen stünden stärker im Vordergrund. Union und SPD wollen die Verteidigungsausgaben erhöhen, das Zwei-Prozent-Ziel wird im Vertrag aber nicht erwähnt. Das 2014 in Wales beschlossene Ziel sieht eine Anhebung der Verteidigungsausgaben in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2024 vor. Deutschland liegt bei 1,2 Prozent.

Horst Seehofer hat die Kritik am geplanten Superministerium für Inneres und Heimat zurückgewiesen. Wegen des Themas Heimat sei die CSU in Bayern anfangs ebenso verspottet worden - mittlerweile sei das bei allen Parteien in Mode.



"Wenn man das Netz anschaut, könnte man meinen, es geht nur um Lederhosen und Dirndl", sagte Seehofer. Doch die Aufgabe sei viel weiter gefasst als bloß auf die Kultur: Es gehe etwa auch um gleichwertige Lebensverhältnisse in den Regionen.

Was die weitere Regierungsbildung anbelangt, mahnte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef zur Vorsicht - erst mal stehe der Mitgliederentscheid der SPD an. "Vorsicht an der Bahnsteigkante", sagte er vor einer Sitzung des Parteivorstands in München.