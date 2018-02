Minutenprotokoll So lief der Tag des Koalitionsvertrags

Foto: Getty Images

Das Wort "Obergrenze" haben Union und SPD in ihrem Entwurf ausgespart. Tatsächlich aber würde das Amt als Innenminister CSU-Chef Seehofer zu einer Art personifizierten Obergrenze verhelfen, wie die dpa erklärt:



"Als zuständiger Ressortchef kann er so gut es geht darüber wachen, dass die Flüchtlingszahlen nicht mehr so rasant und hoch steigen wie im Herbst/Winter 2015 - auch wenn der schwarz-rote Koalitionsvertrag das CSU-Lieblingswort "Obergrenze" an keiner einzigen Stelle enthält."