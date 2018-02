Neuer Zeitplan GroKo-Verhandlungen werden am Montag noch fortgesetzt

Die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD können offenbar nicht wie vorgesehen an diesem Sonntag beendet werden. Die Beratungen dürften in der Nacht unterbrochen und an diesem Montag fortgesetzt werden, hieß es aus Parteikreisen.

Unklar war zunächst, ob schon in der Nacht alle inhaltlichen Punkte abgeräumt werden könnten und dann am Montag nur noch der Koalitionsvertrag redaktionell in Form gebracht werden müsste - oder ob auch die inhaltlichen Verhandlungen weitergehen.

Aus Verhandlungskreisen hieß es, man strebe an, alle Streitpunkte noch vor einer Unterbrechung in der Nacht auszuräumen. Anschließend müsste noch die große Runde von 91 Unterhändlern zustimmen. Vor einer öffentlichen Präsentation würden dann am Montag die Parteigremien beider Seiten zustimmen.

Differenzen gibt es noch im Bereich Gesundheit und bei sachgrundlos befristeten Jobs. SPD-Chef Martin Schulz sagte am Sonntag, hier müsse noch intensiv verhandelt werden.

SPD-Vize Manuela Schwesig hatte zuvor gesagt, sie erwarte von der Union stärkeres Entgegenkommen zur Stärkung ländlicher Räume. Sie kündigte an: "Wir haben unseren Mitgliedern versprochen, dass wir verhandeln, bis es quietscht, und das werden wir auch tun."

Die möglichen Koalitionäre hatten für den Bedarfsfall ohnehin zwei Puffertage eingeplant.

Paket für mehr Wohnraum geplant

Am Vormittag wurde bekannt, dass die möglichen Koalitionäre sich auf ein milliardenschweres Paket zur Schaffung von mehr Wohnraum geeinigt haben. Damit soll besonders der rasante Mietenanstieg in Großstädten gedämpft und der soziale Wohnungsbau gestärkt werden. Im Gespräch ist hierfür eine Summe von zusätzlich zwei Milliarden Euro bis 2021. Die 15 Personen umfassende Chef-Runde von CDU, CSU und SPD musste die Vorschläge der Arbeitsgruppe Wohnen aber noch absegnen.