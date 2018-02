Koalitionsverhandlungen Martin Schulz soll Außenminister werden

Kurz nach der Bundestagswahl hatte er noch kategorisch ausgeschlossen, in ein Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einzutreten. Jetzt kommt es offenbar anders: Martin Schulz will nach SPIEGEL-Informationen in der neuen Großen Koalition angeblich Außenminister werden.

Zuvor hatten dies auch die "Bild"-Zeitung und die Deutsche Presse-Agentur gemeldet. Die Sozialdemokraten sollen insgesamt sechs Ministerien bekommen. Darunter sind die prestigeträchtigen Ressorts Außen und Finanzen sowie Arbeit/Soziales.

Nach gut 24 Stunden dauernden Gesprächen hatten Union und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen am Mittwochmorgen einen Durchbruch geschafft. Die Unterhändler einigten sich auch auf die Verteilung der Ministerien. Nun liegt es in den Händen der SPD-Mitglieder, ob eine neue Große Koalition unter Führung von Merkel zustande kommt. Das Ergebnis des Mitgliedervotums könnte bereits am Wochenende 3./4. März bekannt gegeben werden.