Umfrage Der Koalitionsvertrag steht - stimmen Sie darüber ab!

Am Mittwochmorgen war es endlich so weit: Nach einem letzten, gut 24-stündigen Verhandlungsmarathon haben Union und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen einen Durchbruch geschafft. Die Unterhändler einigten sich am Mittwochmorgen auf einen Koalitionsvertrag und die Verteilung der Ministerien.

Jetzt sind Sie dran: Wie bewerten Sie, dass die drei Parteien sich verständigt haben? Stimmen Sie im SPON-Wahltrend in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey darüber ab:

Nach der Einigung der Unterhändler liegt es jetzt an der SPD-Basis, ob es tatsächlich zu einer neuen Großen Koalition unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt. Das Ergebnis des Mitgliedervotums könnte am Wochenende 3./4. März bekannt gegeben werden.