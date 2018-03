GroKo und Gleichberechtigung Die armen Betroffenen

Zur Autorin Disput/ Berlin!GmbH Jutta Falke-Ischinger ist Gründerin und Geschäftsführerin der Debatten-Plattform

ist Gründerin und Geschäftsführerin der Debatten-Plattform Disput/Berlin!

Jetzt kann es also losgehen mit der neuen Dynamik für Deutschland! Doch leider schafft es der Aufbruch, den die GroKo in der Überschrift des Koalitionsvertrags verheißt, nicht mal verbal über die ersten Seiten.

Wer das Kapitel zur Gleichberechtigung liest, dem wird schnell klar, dass ohne staatlich angetriebenes Förderband bei den Frauenkarrieren offenbar gar nichts läuft. Empowerment? Wird erstickt im Beschwören von Gerechtigkeit und regulierend eingreifenden Gesetzen und Sanktionen, etwa gegen Firmen, die sich beim Frauenanteil durchmogeln wollen mit einer Zahl, die gar nicht geht: "Zielgröße Null".

Zielgröße Null - das beschreibt im Übrigen auch die Dimensionen des schwarzen-roten Nicht-Aufbruchs und wen er aktivieren will.

Bleiben wir bei den Frauen und ihrem Anteil an den Spitzenjobs: Die Zahlen stagnieren, nur in den Aufsichtsräten geht's sanft bergauf, in drei Vierteln aller Unternehmensvorstände aber sitzt laut DIW immer noch keine Frau.

Raus aus der Opferrolle!

Die #MeToo-Debatte hat zudem die Temperatur zwischen den Geschlechtern auf den Gefrierpunkt gedrückt. #MeToo, #Aufschrei, #SpeakUp: So wichtig es ist, Zeichen zu setzen gegen sexualisierte Gewalt und die Ausnutzung von Abhängigkeit - besser wäre es, wenn diese Hashtags den Auftakt markierten zu neuer Frauenpower statt zu einer Sisterhood der Opfer. Die ist kaum förderlich in Zeiten, in denen der Mangel an Selbstvertrauen als eines der größten Hindernisse gilt auf dem Weg von Frauen in die Führungsetagen.

So sieht dies auch Christine Lagarde. In Davos hatte die IMF-Chefin, die keinen Hehl daraus macht, dass sie zweimal durch die Aufnahmeprüfung der französischen Elitehochschule ENA gefallen ist, vor allem eine Botschaft für uns Frauen: Lasst euch nicht unterkriegen!

Mutig über Geld reden

Viele Frauen wissen jedoch den eigenen Wert auch in finanzieller Hinsicht nicht (ein)zuschätzen. Die Personalchefin einer Bank erzählte jüngst im kleinen Kreis, sie habe keine einzige Bewerberin erlebt, die beim Vorstellungsgespräch je überhöhte Gehaltsforderungen geäußert habe - ganz im Gegensatz zu den Männern. Das ist nicht nur eine Anekdote: Auch Studien belegen, dass viele Frauen in Gehaltsverhandlungen allzu bescheiden auftreten.

Seit Anfang 2018 gilt das Lohntransparenzgesetz, ein kleiner Schritt zur Überwindung des Gender Pay Gap. Ersten Umfragen zufolge nutzen Frauen dieses neue Recht auf Auskunftserteilung kaum, so schreibt es der "Tagesspiegel". Über die Gründe wird da nur spekuliert: Womöglich scheuten Frauen Konflikte, die sich aus solchen Nachfragen ergeben könnten. Als habe Rot-Schwarz das Desaster geahnt, verspricht der Koalitionsvertrag auch gleich Abhilfe: Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll Unterstützungsangebote machen - für "Betroffene".

Also dann, Betroffene, am besten gleich los und anstehen fürs Nummernkärtchen bei der Beschwerdestelle! Sind wir hier unter Erwachsenen?

Bisher hilft kein Coaching

Auch wenn Corporate Germany von einer Kultur der Ermutigung noch weit entfernt ist, hat doch jedes Unternehmen, das auf sich hält, inzwischen einen Strauß an Maßnahmen im Angebot: Anti-Bias-Trainings, Leadership-Kurse, Mentorenprogramme und flexible Arbeitszeiten.

Leider aber mit wenig Erfolg. Am Rande einer Veranstaltung in Berlin klagten Vertreter multinationaler Konzerne erst kürzlich, dass sie sich im Vergleich zu anderen europäischen und asiatischen Märkten vor allem in Deutschland schwer damit tun, Führungsjobs mit Frauen zu besetzen. Kündigte sich Nachwuchs an, sprängen sie ab, die weiblichen High Potentials. Und das trotz Karriere-Coaching vor, während und nach der Elternzeit.

Selbst in den USA, in denen es weder Quote noch staatliche Kinderbetreuung gibt, sitzen deutlich mehr Frauen in den Vorständen der größten Unternehmen.

Was ist los mit deutschen Frauen?

Familienzeit ist wichtig, keine Frage. Nur: Welche Rollenmuster wollen wir weitergeben? Dass ein Teilzeitleben ausreicht, solange der Mann den Ernährer gibt? Dass es sich für Mädchen nicht lohnt, nach den Sternen zu greifen? Oder in die Politik zu gehen? Schön bescheiden bleiben - Zielgröße Null?

Die neue Regierung springt uns hier kaum zur Seite als "agent of change". Kein Wunder, denn in ihrem Menschenbild findet Selbstverantwortung - abgehakt als neoliberaler Kampfbegriff - so gut wie keinen Widerhall. Stattdessen verspricht die Groko: "Wir werden die Probleme anpacken, welche die Menschen in ihrem Alltag bewegen". Prima, denk ich mir, schau ich mir dann vom Sofa aus an.

Auch Klagen der Politik, dass etwa "Frauen in MINT-Berufen fehlen", verhallen ungehört, klingen eher nach missglückter Planwirtschaft als nach einer Mobilisierung von Talenten.

Frauen, setzt Normen!

"Sucht Euch einen Job, durch den Ihr in den kommenden zehn Jahren etwas verändern könnt", rät eine befreundete amerikanische Professorin dagegen gern ihren Studentinnen. Und darum geht es: Ganz oben mitmischen, etwa bei der nächsten Welle der Digitalisierung. Großes Thema aller internationaler Tech-Foren: Wie lässt sich Bias bei Systemen künstlicher Intelligenz vermeiden? Es geht um Daten, das Setzen von Normen, Standards, Codes. Da müssen Frauen dabei sein, auch als Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen. Genauso, wenn ausgehandelt wird, wie die Arbeit von morgen aussehen soll, sozialer Ausgleich, Bildung oder moderne Strukturen demokratischer Partizipation.

Es geht also für uns Frauen um mehr als nur um formale Gleichberechtigung, es geht ums Mitgestalten unserer Zukunft.

Wer weiß, vielleicht gelingt es dann auch im Einsatz für uns selbst und die Welt drumherum, die durch Sanktionen, Quoten, Misstrauen und #MeToo abgesteckte Kampfzone der Geschlechter allmählich zu verlassen...

Hashtag: #Es wird Zeit