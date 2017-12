Gespräche zwischen SPD und Union Die riskante Operation GroKo

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Es sollte eigentlich ein vergleichsweise entspannter Morgen werden für den SPD-Vorsitzenden. Nach dem Treffen mit Angela Merkel und Horst Seehofer beim Bundespräsidenten wollte Martin Schulz in Ruhe die Führung seiner Partei über das Gespräch informieren und über das weitere Vorgehen beraten. Er stand dann mittags doch recht aufgebracht im Willy-Brandt-Haus und schimpfte über einen Bericht, wonach sich die Parteien bereits auf "GroKo-Verhandlungen" geeinigt hätten.

"Wer Falschmeldungen in Umlauf setzt, zerstört Vertrauen", sagte Schulz. Er habe das auch der Kanzlerin am Telefon gesagt, denn die Quelle für den Bericht vermute er in der Union.

Jedes Treffen ein Signal

Das fängt ja gut an, könnte man sagen, aber so fürchterlich überraschend ist die Aufregung dann auch wieder nicht. Schulz, Merkel und Seehofer merken jetzt, wie riskant ihre Operation ist, doch nochmal über eine gemeinsame Regierung zu sprechen. Jedes Treffen zwischen ihnen wirkt automatisch wie ein Signal in Richtung Großer Koalition, und mit jedem Austausch wird es schwerer, glaubhaft zu versichern, dass weiterhin alle Optionen auf dem Tisch seien, also auch Neuwahlen und Minderheitsregierung.

Man kann allerdings davon ausgehen, dass dem so ist. Denn es gibt zwar auf beiden Seiten die Bereitschaft, eine Kooperation auszuloten, aber Sondierungsgespräche oder gar förmliche Koalitionsverhandlungen sind noch ein Stück entfernt. Alle Beteiligten wollen nun sehr behutsam vorgehen: Die Kanzlerin, weil sie weiß, dass jedes zu rasche Abbiegen in Richtung Schwarz-Rot diese Option unmöglich machen könnte. Seehofer, weil er die Große Koalition wohl braucht, um politisch in naher Zukunft überhaupt noch eine Rolle zu spielen. Und Schulz, weil er weiß, dass seine SPD keine Partei ist, die mal eben sagt: Ja, klar. Groko, super Sache. Er will vom Parteitag ein Placet dafür haben, in Gesprächen "alle Optionen" auszuloten. Wenn der Parteitag am Donnerstag nein sagt, dann können er und die restlichen Genossen in der Führung im Grunde genommen au revoir sagen.

Gesucht: Eine neue Rechtfertigung

Bei den Sozialdemokraten ist die Operation besonders schwierig. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Partei, die die GroKo nach der Wahl so vehement ausgeschlossen hatte. Zudem heißt es allseits, der Widerstand wäre noch einmal größer als vor vier Jahren, was zwar nicht empirisch erwiesen ist, aber doch eine gewisse Plausibilität hat. Denn das Argument, wer in einer Großen Koalition solide arbeite, werde auch vom Wähler belohnt, hat sich nun mal als falsch erwiesen. Es braucht irgendeine eine neue Rechtfertigung, wenn Schwarz-Rot überhaupt noch einmal eine Chance haben soll. Und die ist gar nicht so einfach zu finden. Die Ränder werden gestärkt, im Parlament wird die Debatte erstickt: Diese Sorgen bleiben ja alle berechtigt.

Im SPIEGEL hat Schulz nun mal vorsichtshalber davor gewarnt, von einem Automatismus in Richtung Großer Koalition auszugehen. Er hat nicht ansatzweise ein Interesse daran, dass seine Partei glaubt, er stehe schon mit einem Bein im schwarz-roten Bündnis. Er hat auch andere Spitzengenossen ermahnt, jetzt bloß nicht über Ministerposten "für sich selbst oder andere zu spekulieren oder spekulieren zu lassen". Man sagt das so, um jeglichen Verdacht von sich zu weisen, aber interessant ist schon, wen Schulz damit eigentlich meint. Etwa seinen Freund Sigmar Gabriel?

Schulz hat zudem skizziert, welche inhaltlichen Kernanliegen seine Partei in die Gespräche mit der Union mitnehmen würde. Eine umfassende Europa-Reform sowie eine Modernisierung des Pflegesystems und der Gesundheitsversorgung nennt Schulz. Gut möglich, dass diese Inhalte am kommenden Montag vom Parteivorstand noch erweitert werden, denn es gibt eine Strömung bei den Sozialdemokraten, die meint, nur mit einem üppigen Forderungskatalog vom Parteitag ein Mandat für weitere Gespräche mit der Union bekommen zu können.

Ausgemacht ist das aber noch nicht. Denn alle wissen: Je schärfer die Forderungen, desto glücklicher ist möglicherweise die Basis, aber desto unwahrscheinlicher wird auch eine Zusammenarbeit mit der Union. Und dann könnte es doch auf Neuwahlen hinauslaufen. Und die wollen weder Merkel noch Schulz und der Rest der SPD-Spitze, außer vielleicht jenen, die meinen, dann an Stelle von Schulz Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin werden zu können.

Je schä rfer die Forderungen, desto unwahrscheinlicher eine Zusammenarbeit

Wie gefährlich wird der Parteitag für die SPD? Das ist schwer abzuschätzen, im Moment scheint die Lage recht volatil. Andererseits: Nur weil die Jusos aufheulen, sollte das Land keine Panik bekommen. Das war schon immer so. Und sollten die Delegierten der gesamten Parteispitze Gespräche mit der Union praktisch verbieten, wäre das schon eine besondere Form des politischen Masochismus: Die halbe Republik stürzte sich auf die Partei, das kann als sicher gelten.

Auch der angeschlagene Schulz kann wohl mit einem stabilen Ergebnis rechnen. Allein schon deshalb, weil alle wissen, dass die Höhe seines Ergebnisses den Grad der Stärke bestimmt, mit der er in die Gespräche ginge. Heißt konkret: Schneidet Schulz wirklich schlecht ab, also um die 70 Prozent, würde er mit einem Autoritätsgrad auftreten, der noch unterhalb jenes von Horst Seehofer läge.

Man stelle sich das mal vor.

Zusammenfassung: Der Eindruck, SPD und Union befänden sich bereits kurz vor Koalitionsgesprächen, täuscht. Für beide Seiten wäre es risikoreich, zu schnell auf die anderen Optionen Minderheitsregierung oder Neuwahlen zu verzichten - insbesondere für SPD-Chef Martin Schulz. Denn zu groß ist die GroKo-Skepsis in seiner Partei, und zu sehr fehlen überzeugende Argumente für die Sozialdemokraten, wieder eine solche einzugehen. Nun muss Schulz erst einmal seinen kommenden Parteitag gut hinter sich bekommen und kann dann mit neuem Mandat weiter verhandeln - oder eben nicht.