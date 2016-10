Großes Treffen von SPD, Linken und Grünen Bisschen schnuppern, bisschen stänkern

"Wir sind viele und wir müssen miteinander reden." So heißt es im schönsten Sozialpädagogensprech in der Einladung zum "Trilog für eine progressive Politik". Titel und Sound der Veranstaltung am Dienstagabend sind ganz sicher noch verbesserungsbedürftig - aber so ist das wohl manchmal, wenn das große Ganze in den Blick genommen wird. Das ist in diesem Fall die Idee von Rot-Rot-Grün, Codewort R2G. Also nichts weniger als der politische Gegenentwurf zur regierenden Großen Koalition.

Rund hundert Bundestagsabgeordnete von Sozialdemokraten, Linkspartei und Grünen treffen sich am Abend in einem Saal der SPD-Fraktion, um über gemeinsame Perspektiven zu sprechen. Oder, wie es in der Einladung formuliert ist: Man müsse sich "verstehen und verständigen, um voranzukommen".

Auf Neudeutsch: Sehen, was geht.

Tatsächlich sind die Bedingungen schlecht. Eine rechnerische Mehrheit gibt es im Moment auf Bundesebene nicht, die Linke geriert sich zunehmend populistisch und viele Grüne wollen lieber mit den Schwarzen regieren. Mal ganz davon abgesehen, dass in der SPD-Führung bisher ernsthaft niemand an eine gemeinsame Regierung mit Linken und Grünen nach der Bundestagswahl glaubt. Es reicht ja bei den meisten nicht einmal die Fantasie, um einen R2G-Kandidaten für die anstehende Wahl des Bundespräsidenten aufzustellen.

All das ist den Initiatoren des sogenannten Trilogs wohlbekannt, deshalb dürfte das abendliche Treffen wohl auch teilweise therapeutischen Charakter haben: Gut möglich, dass man sich nach dem Auftaktreferat des Soziologen Oskar Negt erst mal gegenseitig an den Kopf werfen wird, was in Sachen R2G alles schief gelaufen ist in letzter Zeit.

Stegner nimmt Linke in die Pflicht

Aus Sicht des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Ralf Stegner ist die Sache klar "Wir wollen eine Mehrheit jenseits der Union und dazu gehört auch eine Linkspartei, die willens ist zu regieren", sagte er dem SPIEGEL. "Dafür muss aber das Gros der Linkspartei aufhören, im Grunde Fundamentalopposition sein zu wollen." Stegner, selbst einer der Anführer des linken-SPD-Flügels, sagt weiter: "Die Linkspartei muss für sich vor der Wahl klären, ob sie der Hauptgegner der SPD bleiben will." Der schleswig-holsteinische Fraktions- und Parteichef kann am Abend aus Termingründen nicht mit in Berlin dabei sein.

Das Problem ist: Ähnliche Bedingungen werden insbesondere aus der Linkspartei genauso gestellt. Die SPD müsse sich von der Agenda 2010 verabschieden, fordert beispielsweise Fraktionschefin Sahra Wagenknecht. Und auch von den Grünen gibt es manche Forderungen. Nach dem Motto: Jeder setzt möglichst hohe Hürden, damit es auch ja nichts wird mit der gemeinsamen Regierung.

SPIEGEL ONLINE Gemeinsame Plattformen für Vertreter von SPD, Linken und Grünen. Die Größe der Kreise zeigt die Bedeutung der Gruppen, Überlappungen stehen für personelle Überschneidungen.

Trotzdem gibt es auch ein paar Hoffnungsfunken für die Fans von Rot-Rot-Grün: In Berlin könnte - nach Thüringen - bald eine weitere Landesregierung von den drei Parteien gestellt werden. Und wenn sich ein ausgewiesener SPD-Rechter wie Fraktionschef Thomas Oppermann wie jüngst im SPIEGEL offen für R2G gibt und sich mehr Engagement dafür wünscht, zeigt das zumindest eine gewisse Bewegung bei den Sozialdemokraten.

Und die Tatsache, dass überhaupt eine so große Anzahl von SPD-, Linkspartei- und Grünen-Abgeordneten zusammenkommt, ist wohl auch schon ein kleiner Erfolg. Zwar gibt es seit Jahren Strukturen, innerhalb derer sich Vertreter der drei Parteien treffen (siehe Grafik) - aber eben noch nie in dieser Größenordnung. Zudem hat die Veranstaltung dem Vernehmen nach den Segen der jeweiligen Partei- und Fraktionsführungen.

Auch R2G-Skeptiker wollen mitdiskutieren

Den Trilog-Organisatoren ist es offenbar auch gelungen, dass am Abend nicht nur R2G-Anhänger unter sich diskutieren: Von der SPD hat unter anderem Fraktionsvize Ute Vogt zugesagt, die dem konservativen "Seeheimer Kreis" angehört, von der Linkspartei will die Wagenknecht-Vertraute und Vizefraktionschefin Heike Hänsel kommen, von den Grünen Omid Nouripour und Dieter Janecek, die beide der Union sehr wohlgesinnt sind.

Aber am Ende dürfte wieder die Frage stehen: Was ist wirklich möglich bei R2G? SPD-Vize Stegner sagt: "Wir wollen ein belastbares Bündnis, das für eine komplette Legislaturperiode hält und das Land voranbringt." Eines sei klar, glaubt er: "Deutschland als größtes Land in der EU muss stabil regiert werden."

Stand heute wäre Rot-Rot-Grün kein Bündnis dieser Art. Aber so leicht werden seine Fans nicht aufgeben: Die nächste Trilog-Veranstaltung sei schon geplant, heißt es.