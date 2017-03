Kampf gegen den Abstieg Die Grünen haben ein Riesenproblem

Wenn das nächste Mal jemand unangemeldet an Ihrer Haustür klingelt, ist es vielleicht Katrin Göring-Eckardt. Oder ihr Wahlkampfpartner Cem Özdemir.

Seit März gehen die Grünen-Spitzenkandidaten gezielt auf Werbetour, überraschen Bürger und fragen: Was treibt Sie denn gerade politisch so um?

Die Parteibasis soll das nachmachen, "zieht mit uns von Tür zu Tür und begrünt das Land", rufen die Grünen per Video auf. Özdemir sagt im Clip: "Das ist echt immer lustig, man lernt interessante Leute kennen."

Doch der nett gemachte Spot, die Motivationsmusik und die demonstrative Leichtigkeit können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Grünen ein Riesenproblem haben: Sie spielen in der politischen Stimmung kaum noch eine Rolle.

Du hast Lust, etwas zu bewegen? Dann mach mit uns Haustürwahlkampf!https://t.co/OHCAsBjWC7 #tuerzutuer — BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) March 6, 2017

In den gut vier Wochen seit der Nominierung von Martin Schulz hat die SPD in den Umfragen spektakulär aufgeholt. Die Grünen dagegen sackten zuletzt von stabilen zweistelligen Ergebnissen im vergangenen Jahr auf rund sieben bis acht Prozent ab. Der repräsentative SPON-Wahltrend sieht sie bei 6,7 Prozent, das Institut Insa bei 6,5. Ein Grund: Offenbar wechseln viele Grünen-Anhänger zu den Genossen.

Zwar sind Umfragen immer nur Momentaufnahmen. Doch die Grünen stehen nicht nur temporär, sondern seit Wochen schlecht da. Intern freut man sich mittlerweile schon, wenn die Partei auf niedrigem Niveau stagniert. Die größte Angst: bloß nicht noch weiter runter.

Als erste Konsequenz beginnen die Grünen ihren Wahlkampf deshalb ungewöhnlich früh. Mit einem Mix aus Personalisierung, teuren Versprechen und Blitzaktionen wollen sie gegensteuern:

Am Freitag stellt die Partei ihr Wahlprogramm vor. Sie verspricht einen "neuen Sound" - was immer das konkret heißen mag. Mit Steuermodellen und zu vielen Zahlen will man die Bürger nicht überfordern. Elektromobilität, bezahlbare Wohnungen, mehr Polizisten oder ein Millionenpaket gegen Kinderarmut sollen im Vordergrund stehen. Die Grünen-Basis hatte zum Teil sehr linke Forderungen beschlossen, wie die Abschaffung von Hartz-IV-Sanktionen oder die Vermögensteuer. Diese Themen werden aber in der Gewichtung wohl eine kleinere Rolle spielen - auch, um sich die Option Schwarz-Grün nicht zu verbauen.

REUTERS Grünen-Abgeordnete im Bundestag

Ob all das helfen wird? Wohl kaum, wenn es die Partei nicht schaffen sollte, zentrale Widersprüche aufzulösen. So ist Ökologie eines der letzten Kernthemen, das die Grünen als Alleinstellungsmerkmal haben. Allerdings ist keiner der beiden Spitzenkandidaten Experte oder Expertin in diesem Bereich.

Unklar ist auch, wie die Grünen im Wahlkampf alles auf die Öko-Karte setzen und trotzdem nicht als Verbotspartei erscheinen wollen. Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie die Grünen angesichts einer beunruhigenden Weltlage mehr als ihre Kernklientel für Elektromotoren und Klimaschutz begeistern wollen.

Konflikte tun sich auch in der Alltagspolitik auf: Während die Grünen im Bund, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen Abschiebungen nach Afghanistan strikt ablehnen, beteiligt sich die grün-schwarze Landesregierung unter Kretschmann an den Abschiebungen. Im Wahlkampf dürfte die Partei immer wieder mit ihrer verwirrenden Haltung konfrontiert werden.

Die größte Hürde ist aber nach wie vor, das unter großem Tamtam gekürte Spitzenduo der Öffentlichkeit als frisch und progressiv zu verkaufen. Beide Grüne sind erfahren und bekannt - aber können bislang kaum überraschen. Außer vielleicht mit einem spontanen Hausbesuch.