Grüne Göring-Eckardt erst beim zweiten Versuch in den Parteirat gewählt

Dämpfer für Katrin Göring-Eckardt: Die Grünen haben ihre Bundestags-Fraktionschefin erst im zweiten Anlauf in den Parteirat gewählt. Sieben Plätze waren für Frauen reserviert, acht Frauen hatten sich beim Parteitag in Hannover zur Wahl gestellt. Göring-Eckardt, Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl im vergangenen Herbst, bekam in dieser Runde die wenigsten Stimmen.

Im Rennen um die sechs Plätze, die Männern und Frauen offen stehen, ergatterte Göring-Eckardt dann zwar doch noch einen Platz, erzielte aber das schlechteste Ergebnis unter den Gewählten. Der frühere Parteichef Reinhard Bütikofer, der antrat und nicht gewählt wurde, hatte für Göring-Eckardt geworben.

Der Parteirat ist ein 16-köpfiges Gremium, das unter anderem den Bundesvorstand berät. Die beiden Parteivorsitzenden und der Politische Bundesgeschäftsführer sind automatisch Mitglied. In den kommenden zwei Jahren sitzen unter anderem die Parlamentarische Geschäftsführerin Britta Haßelmann, die Europapolitikerin Ska Keller, Bundestags-Fraktionsvize Katja Dörner, Fraktionschef Anton Hofreiter und der Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour im Parteirat.