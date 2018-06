Partei auf Profilsuche Grün und unentschlossen

Eigentlich lässt es sich als Grüner derzeit recht gut leben. Seit Wochen ist die Partei im Umfragehoch - zumindest liegt man deutlich über dem mageren Wahlergebnis vom Herbst 2017. Mit großem Bohei hat gerade die Debatte über ein neues Grundsatzprogramm begonnen, und dafür, dass sie die kleinste Fraktion im Bundestag stellen, sind die Grünen erstaunlich präsent in der Berichterstattung. Was wiederum nicht unwesentlich mit der neuen Parteispitze zu tun hat, deren Kür medial meist wohlwollend begleitet wurde.

Weil die Welt so rosig aussieht, wollen die Grünen nun ganz optimistisch und forsch Politik machen. Und damit bei den nächsten Bundestagswahlen endlich einmal zweistellig werden, vielleicht sogar den schwächelnden Sozialdemokraten auf die Pelle rücken.

So weit der Plan.

Doch auch die grüne Welt hat ihre hässlichen Ecken. Da ist zum Beispiel die verlorene Oberbürgermeisterwahl in der grünen Musterstadt Freiburg, die mancher als Anfang vom Ende der Träume einer grünen Volkspartei deutet. Da ist die ständige Angst vor neuen Flügelkämpfen. Und da ist die allgegenwärtige Angst, dass sich gute Umfragewerte am Ende eben doch nicht im Wahlergebnis niederschlagen. So war es oft in der Vergangenheit.

Wie lässt sich das künftig verhindern? Darauf eine Antwort zu finden, damit tun sich die Grünen schwer. Links tummelt sich in der Opposition die Linkspartei , rechts die AfD - wohin sollen da die Grünen blinken? Zu allen Seiten: Die linke Studentin, der konservative Ökobauer und die bürgerliche Karrierefrau - sie alle sollen in Zukunft grün wählen.

DPA Baerbock und Habeck beim Auftakt der Arbeit am Grundsatzprogramm

Um alle zu erreichen, machen die Parteichefs Annalena Baerbockund Robert Habeck seit ihrer Wahl Ende Januar mit Maximalforderungen Schlagzeilen. Mal geht es nach links, mal eher in die konservative Richtung. Man müsse Facebook zerschlagen, heißt es da. Dann, dass es "unerträglich" sei, wenn Mädchen in der Kindheit ein Kopftuch trügen. Die Zeit sei über Hartz IVhinweggegangen; dass Hausbesetzer Rechtsbruch begingen, sei "klar wie Kloßbrühe".

Gerade letztere Einschätzung von Grünen-Star Habeck ließ den linken Flügel aufstöhnen. Dort hatten viele die Wahl der beiden Realos Baerbock und Habeck zunächst ohnehin mit Argwohn betrachtet. Und obwohl viele der Forderungen der Parteichefs links klingen, muss der einzig verbliebene Linke in der ersten Reihe der grünen Spitzenpolitiker, Fraktionschef Anton Hofreiter, darauf achten, dass sich seine Leute programmatisch weiter vertreten fühlen.

Auf der Sitzbank in Hofreiters Büro stapeln sich die Papierhaufen, vor ihm liegen aber nur einige Seiten. Es ist der Entwurf eines Strategiepapiers zur Stärkung des linken Flügels. Hofreiter glaubt, in linker Politik liege für die Grünen der Schlüssel zum Erfolg.

Man befinde sich in einer Umbruchsituation, heißt es in dem Dokument, sowohl die Gesellschaft, als auch das Parteiensystem. Es fehle ein überzeugendes politisches Angebot, das über das Verwalten und das Verteidigen des Istzustandes hinausgehe. "Unser Anspruch muss es sein, diese Lücke mit optimistischen, progressiven, linken Inhalten und Angeboten zu füllen", hat Hofreiter formuliert.

"Der Glaube an das Wohlstandsversprechen ist verloren gegangen"

Untrennbar mit diesem Anspruch verbunden ist die Krise der SPD. Sie treibt die Grünen um. Können sie die Sozialdemokraten beerben? Zu gerne würden die Grünen selbst zur starken Kraft der linken Mitte aufsteigen. Bislang aber konnten sie die Lücke, die die Sozialdemokraten - zumindest für den Moment - hinterlassen, nicht füllen.

DPA Anton Hofreiter

"Der Glaube an das Wohlstandsversprechen ist verloren gegangen", analysiert Hofreiter in seinem Büro. Das ist die Krux. Es gab mal das Versprechen an die Gesellschaft, dass es kommende Generationen besser haben würden. Das Versprechen gilt für viele nicht mehr. "Wir müssen wieder Mut wecken und Vertrauen in demokratische Gestaltungskraft und starke öffentliche Institutionen schaffen. Nur so können wir das Versprechen glaubwürdig erneuern, dass es der nächsten Generation besser gehen wird als der vorhergehenden", glaubt der grüne Fraktionschef.

In der Sozialpolitik sind sich die Grünen weitestgehend einig. Sie muss gerechter werden, man könnte auch sagen: linker. Doch nicht jedes Thema ist so eindeutig zu besetzen. "Beim Thema Freihandel sehe ich Konflikte auf uns zukommen, die wir klären müssen", sagt Dieter Janecek, Sprecher für digitale Wirtschaft in der Fraktion. Es gibt einen Beschluss der Partei, sich gegen Freihandelsabkommen wie CETA oder TTIP zu positionieren. Teile der Realo-Grünen hadern damit, weil sie nicht in den Verdacht geraten wollen, protektionistisch zu agieren.

Auch über die grundsätzliche Ablehnung von Gentechnik will man im Zuge der Grundsatzdebatte neu nachdenken. Noch so ein grünes Herzensthema, an dem zu rütteln früher als Tabu galt. Welche Seite sich am Ende durchsetzen wird, ist offen. Derzeit zelebriert man vor allem die Bereitschaft zum Streit, mit ungewissem Ausgang.

Die Parteispitze versucht einstweilen, die Grünen im Gespräch zu halten und so ziemlich jedem potenziellen Wähler ein Häppchen zu servieren, das ihm schmecken könnte. Droht den Grünen so die Beliebigkeit? Davon will man natürlich nichts wissen. Es gehe darum, alte Strukturen aufzubrechen und sich neue Gesellschaftsentwürfe auszudenken, heißt es aus allen Richtungen. Also doch das große Ganze?

"Zeitgemäße Kapitalismuskritik"

"Wir scheuen uns nicht, auch die Systemfrage zu stellen, und wollen gleichzeitig Antworten für die Breite der Gesellschaft finden", sagt Parteichefin Baerbock. "Zum Beispiel in der Frage der sozialen Sicherungssysteme, wenn diese immer mehr Menschen ausgrenzen oder in einer digitalisierten Arbeitswelt immer weniger für alle greifen."

Hofreiter formuliert es in seinem Strategiepapier so: "Ohne eine zeitgemäße Kapitalismuskritik mit realistischen Lösungsvorschlägen geht es nicht." Die Kapitalismuskritik von heute stelle aber nicht das gesamte System infrage, sondern bekämpfe die katastrophalen Auswüchse des Turbokapitalismus.

Trotzdem: Die Systemfrage haben die Grünen schon lange nicht mehr gestellt. Momentan können sie sich es noch erlauben, unentschieden zu sein. Aber spätestens Ende des Jahres, wenn das Grundsatzprogramm aufgeschrieben werden soll, müssen sie sich entscheiden. Feministischer Student oder konservativer Ökobauer?

Um ein Dach zu schaffen, unter dem sich beide wohlfühlen, und dabei das System umzukrempeln, bleibt den Grünen wenig Zeit.