Kritik an 10-Punkte-Plan Linksgrüne schimpfen über Spitzenduo

Als "Überraschung" war er angekündigt worden, der 10-Punkte-Plan der Grünen. Eine Art "verdichtetes Parteiprogramm" sollte das Papier sein. Der Plan sollte auf vier Seiten auf den Punkt bringen, wofür die Partei im Wahlkampf steht. Die Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir hatten ihren Masterplan in der vergangenen Woche vorgestellt.

Danach blieb es auffallend still, kein öffentlicher Protest war zu vernehmen. Doch intern wird das Vorgehen des Spitzenduos scharf kritisiert. In einer vertraulichen Mailingliste des linken Flügels, die der SPIEGEL einsehen konnte, protestieren Ortsbeiräte sowie Sprecher von Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaften (BAG) gegen das Konzept des Spitzenduos.

In der Mailingliste, der Dutzende Linksgrüne angehören, wird der Plan als "unkonkret" und "fade" bezeichnet, der nur den "kleinsten gemeinsamen Nenner" der Beteiligten darstelle. Vor allem aber falle er hinter die eigenen Beschlüsse zurück, etwa beim Kohleausstieg, der Finanz- und Sozialpolitik: "Dies ist für mich und alle, die am Programm oder in den BAG'n mitarbeiten, eine Frechheit!", heißt es in einer Mail.

"Unsere Beschlüsse scheinen nicht entscheidend zu sein"

Göring-Eckardt und Özdemir verzichten in ihren zehn Punkten etwa auf eine Angabe, bis wann aus der Kohlekraft ausgestiegen werden soll. Auch die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen, die die Grünen auf ihrem letzten Parteitag beschlossen haben, wird mit keinem Wort erwähnt, was vielen linken Grünen aufstößt.

In einer weiteren Mail kritisiert ein anderer Grüner, dass der Plan zwei Wochen vor einem Parteitag vorgestellt wurde. Dort soll vom 16. bis 18. Juni das ausführliche Programm der Grünen offiziell beschlossen werden. Die Aktion der Spitzenkandidaten gehe "völlig an dem Anspruch 'Basis ist Boss' vorbei", heißt es.

Und die Sprecherin einer Bundesarbeitsgemeinschaft fragt in einer anderen Rundmail: "Wie viel Boss ist die Basis denn? Unsere BDK-Beschlüsse (BDK steht für Bundesdelegiertenkonferenz, Anm.d.Red.) scheinen nicht entscheidend zu sein." Es wirke so, "als habe Winfried Kretschmann mehr zu sagen, als der Boss namens Basis." Kretschmann, grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg, hatte den 10-Punkte-Plan neben anderen führenden Grünen mit unterzeichnet.

Die Mitglieder der Mailingliste wollen sich nun organisieren und gegen den Plan vorgehen. Da dieser beim Parteitag auch als Antrag eingebracht werden und in das Gesamtprogramm fließen soll, schreiben sie nun fleißig entsprechende Änderungsanträge - und suchen über die Mailingliste Unterstützer.