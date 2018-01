Parteitag in Hannover Grüne ändern für Robert Habeck ihre Satzung

Am Ende ist Robert Habeck erleichtert, er lächelt. Triumphierende Gesten aber zeigt der Grüne nicht. Wohlwissend, dass seine Grünen gerade eine höchst umstrittene und für die Partei-Seele sensible Frage entschieden haben. Für ihn, für Habeck.

Habeck dürfte, wenn er am Samstag zum neuen Grünen-Parteichef gewählt werden sollte, nun bis zu acht Monate auch Umweltminister in Schleswig-Holstein bleiben. Dafür haben die Delegierten in Hannover mit der nötigen Zweidrittelmehrheit gestimmt und die Satzung, die eine solche Übergangszeit bislang nicht vorsah, entsprechend geändert. Das Votum fiel überraschend deutlich aus. Am Ende stimmten 578 Delegierte für die Satzungsänderung, 149 dagegen.

Habeck hatte einen solchen Passus ausdrücklich gefordert und seiner Partei damit einiges abverlangt. Denn die strenge Trennung von Amt und Mandat - oder in seinem Falle Amt und Amt - gehört quasi zur DNA der Grünen, um Machtanhäufung und Interessenskonflikte zu verhindern. Sie ist vielen heilig.

Lange Debatten, viel Pathos

Lange Debatten gingen dem Votum deshalb voraus, Reden und Gegenreden mit viel Pathos und ein kompliziertes Abstimmungsprozedere. Über drei, acht oder zwölf Monate stimmten die Delegierten ab - ein Wahlgang musste wegen falscher Stimmzettel sogar abgebrochen werden.

Es hakte an den Wahlzetteln, die Stimmung aber war schon früh freundlich für Habeck. Wie wohlgesonnen ihm die allermeisten Delegierten waren, wurde deutlich, als er auf die Bühne trat: Habeck bekam donnernden Applaus, als er für eine Übergangszeit von acht Monaten argumentierte. Dass er selbst den Antrag einbrachte, war nicht ohne Risiko. Eine "Lex Habeck" beklagten Gegner der Satzungsänderung in den letzten Wochen. Dass es bei der Veränderung nur um ihn gehe, das wollte Habeck eigentlich zerstreuen.

Es mache keinen Sinn sich nun hinter anderen zu verstecken, begründete Habeck seinen Auftritt und hatte auch gleich vorsorglich warme Worte für alle Gegner der Satzungsänderung: Er achte auch diejenigen hoch, die dagegen stimmten, da Prinzipientreue Anerkennung verdiene, gerade in einer Zeit, in der Prinzipienlosigkeit immer größer werde. Aber er machte auch klar, dass er nicht bereit wäre, weniger als acht Monate zu akzeptieren: "Ich brauche diese acht Monate, wenn ich die nicht kriege, kann ich morgen nicht kandidieren", sagte er. Härte auf der einen Seite, Versöhnliches auf der anderen.

Parteipromis stehen hinter Habeck

Die Prominenten der Partei hatten sich ohnehin hinter Habeck versammelt - auch die des linken Flügels, wo die Skepsis gegenüber Habecks Ansinnen nach einer langen Übergangszeit besonders groß war. Deshalb hatte man Urgestein Jürgen Trittin, selbst Linker, nach vorne geschickt, um möglichst viel Wirkung zu erziehen. Und Trittin appellierte an die Basis: "Wir wollen doch, dass Menschen mit Regierungserfahrung in Parteivorstände eintreten und dort Arbeit machen" und: "Wir müssen aufhören so zu tun, als gebe es eine unbefleckte Tätigkeit in der Partei, und alles was Regierung ist, ist falsch oder kompromisslerisch", sagte er.

Aber es gab auch erbitterten Widerstand: "Ich lass mich nicht von dir erpressen", warf eine Delegierte Habeck an den Kopf. Zuvor hatte der Landeschef der Berliner Grünen schon gegen eine lange Übergangszeit geredet: Drei Monate Übergangszeit seien ausreichend, in dieser Zeit würden andere Leute gekündigt oder wechselten ihre Wohnung.

Am Ende war die Sehnsucht aber groß - nach etwas Neuem, das Habeck für viele Grüne verkörpert: Und es stand wohl auch die Einsicht, dass in Zeiten, in denen die Grünen an vielen Regierungen beteiligt sind, ein Verbot auch nur für einen Übergang zwei Ämter zu haben, die Partei schwächen würde.

Und nun? Jetzt ist der Weg frei, Habeck geht gestärkt in die eigentlichen Vorstandswahlen am Samstag. Dass er dann zum Parteichef gewählt wird, ist äußerst wahrscheinlich. Auf dem zweiten Platz, auf dem er kandidiert, tritt nach derzeitigem Stand kein weiterer Kandidat gegen ihn an. Zuerst wird der Frauenplatz gewählt - die beiden Kandidatinnen Annalena Baerbock und Anja Piel haben bereits angedeutet nicht direkt gegen Habeck anzutreten.

Direkt nach Ende der Abstimmung steht Habeck umringt von Spitzengrünen und Journalisten. "Freuen Sie sich über das Ergebnis?", fragt einer. "Ich freue mich auf morgen", sagt er.