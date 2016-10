Start der Grünen-Urwahl "Du kannst auch zehn Kühe scheiße halten"

Die Entwicklung der Grünen ist sehr hübsch am Stil ihrer Urwahlen nachvollziehbar. Als die Basis vor vier Jahren ihre beiden Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl kürte, gab es 15 Bewerber, darunter völlig Unbekannte. Im Rückblick wirkte das ziemlich wild.

Dieses Mal läuft alles sehr professionell ab, fast schon erwachsen. Es gibt vier Bewerber, die Gesichter des Wahlkampfs 2017 sein wollen. Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, Fraktionschefs im Bundestag, Parteichef Cem Özdemir, Schleswig-Holsteins Vize-Ministerpräsident Robert Habeck.

Sie alle gehören zum Spitzenpersonal. In Facebook-Videos preisen sie sich vor dezentem Hintergrund an. In Kandidatenfragebögen erfährt man rebellionsarme Dinge wie: Rasen mähen und Handball machen glücklich (Habeck), und die "Heute Show" ist lustig, auch wenn sie "ein bisschen böse" ist (Göring-Eckardt).

Am Samstagabend stellten sich die Vier zum ersten Mal zusammen auf offener Bühne vor. Knapp drei Monate werden sie durch Deutschland touren, die Parteimitglieder können fragen, applaudieren oder buhen, und bis Mitte Januar über ihre Spitzenduo abstimmen. Göring-Eckardt ist wegen der Frauenquote gesetzt, die drei Männer kämpfen also um einen Platz.

Was blieb hängen?

Robert Habeck sprach zwar überzeugend über die Schwächen der Globalisierung - das, was sich einbrannte, war aber etwas anderes. Er ging mit den Grünen, die sich gerade heftig über Vermögensteuer streiten, hart ins Gericht. "Ich bin beunruhigt über unsere Debattenkultur. Man kann gar nicht mehr normal reden, weil alles in Schubladen geballert wird. Wenn wir so weiter machen, haben wir ein viel größeres Problem als 2013", schimpfte er. "Im Moment läuft es nicht gut." 2013 hatte die Partei nach einem Steuerwahlkampf viele Anhänger verloren.

Interessanterweise war es Habeck, der mit einer den Grünen heiligen Regel brach: Eigentlich wollten alle vier auf "negative campaigning", also auf gegenseitige Angriffe, verzichten. Der Nordgrüne warf das Prinzip direkt über Bord. Er kritisierte Göring-Eckardt und Özdemir wegen ihrer Positionen zur Syrien-Politik - beide hatten Sanktionen gegen Russland gefordert, Özdemir die Drohung mit einer Flugverbotszone ins Spiel gebracht. "Ich habe mich über eure Einlassungen nicht gefreut", sagte Habeck.

Später attackierte er Hofreiter ungewöhnlich scharf, warf ihm Vereinfachung der Probleme in der Landwirtschaft vor. Beide konkurrieren um die Außenwahrnehmung als Ober-Ökopolitiker. "Wenn du weißt, was genau Massentierhaltung eigentlich sein soll, dann bist du der einzige", rief Habeck unter Johlen der Zuhörer in den Saal. Es gehe um mehr als die Zahl der gehaltenen Tiere. "Du kannst auch zehn Kühe scheiße halten!" Hofreiter war sichtlich überrascht angesichts des Frontalangriffs, konterte aber klar mit einer Kritik am "perversen System" vieler Tierställe.

Unterm Strich wurde an diesem Abend zumindest der Versuch unternommen, die Partei wieder stärker und mutiger zu definieren - anstatt sich nur in der Abgrenzung zu Rechtspopulisten zu üben. Das müssen die Grünen auch, denn es geht um ihre politische Existenzberechtigung. Seit elf Jahren sitzen sie in der Opposition. Da wollen sie unbedingt raus und wieder mitregieren. Offiziell halten sie offen, mit wem.

Endlich wurden auch die Unterschiede der Kandidaten stärker spürbar. Es fühlte sich an wie ein kleiner Wahlkampf - vielleicht wird er sogar wieder ein bisschen wild.

