Grünen-Urwahl Wer von diesen vier kann Vizekanzler?

Anton Hofreiter steht in einer Seitenstraße in Berlin-Mitte und wartet auf die Konkurrenz. Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag wird nicht einfach in eine Parteitagshalle schlendern wie sonst immer. Stattdessen wird er das Gebäude im Viererpack betreten, gemeinsam mit drei anderen Grünen-Politikern, die die "Gesichter zur Bundestagswahl 2017" werden wollen: Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, Parteichef Cem Özdemir, Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck.

Vorher gibt es noch ein paar schmeichelnde Kameraaufnahmen in der Mittagssonne, das Haar sitzt, bei allen. Dabei geht es an diesem Samstag nicht um einen Berliner Beauty-Contest. Sondern um den Auftakt zur Wahl des Spitzenkandidaten-Duos, welches die Partei im kommenden Jahr - aus Sicht der Grünen: endlich! - wieder in eine Regierungsbeteiligung im Bund führen soll.

Seit 2005 sitzen die Grünen in der Opposition, davon haben sie genug. Insofern geht es für die Ökopartei im kommenden Jahr um alles oder nichts. Werden sie als Koalitionspartner auf Augenhöhe ernst genommen? Oder bleiben sie ein dauernörgelndes Anhängsel mit ein paar charmanten Ideen, aber ohne Macht?

"Basis ist Boss"

In einem Fabrikloft am Alexanderplatz traten die vier nun erstmals offiziell als Bewerber gemeinsam auf, im Rahmen eines kleinen Parteitags. Der Termin gilt als Auftakt zur Urwahl: Bis Januar 2017 können die rund 60.000 Mitglieder über ihre beiden Gesichter abstimmen, eine Frau, ein Mann. Wer gewinnt, darf am Ende mögliche Koalitionsverhandlungen mitführen, vielleicht sogar den oder die VizekanzlerIn stellen.

2013 wurde das Urwahl-Prinzip eingeführt, weil es zu viele Bewerber und Streit gab. Dieses Mal wird die Urwahl als Werbekampagne inszeniert ("Basis ist Boss"), im Internet, mit Flyern, Diskussionsrunden. All das soll Aufmerksamkeit und Mitglieder bringen. Beides braucht die Partei dringend. Die Grünen wollen sich gleichzeitig von SPD oder Union abgrenzen, die Mitgliedervoten weitgehend scheuen.

Politik und Personality, so würden Werber die Urwahl nennen. Die Realität sieht nicht ganz so glamourös aus, sie ähnelt eher einem Poetry-Slam. Zentral im Saal steht eine kleine Bühne, es gibt kein Pult, keinen Hocker, die Kandidaten sprechen frei. Mal hören die Besucher zu, mal holen sie Kuchen. Wir sind entspannt und selbstbewusst, ist die Botschaft.

Wer erste Anflüge von Kampfeslust erspüren wollte, wurde allerdings enttäuscht. Gegenseitig griffen sich die Kandidaten vorerst nicht an. Göring-Eckardt gilt als gesetzt. Die bisher einzige Gegenkandidatin auf dem Frauenplatz, die Brandenburgerin Sonja Karas, hat eine Bewerbung eingereicht, aber noch kein notwendiges Votum eines Kreisverbands erhalten. Eigentlich sollte Karas am Samstag ebenfalls auftreten, doch wegen eines Treppensturzes vor Ort sagte sie kurzfristig ab.

Göring-Eckardt hält eine Rede, die sie auch im Bundestag hätte halten können: unaufgeregt und pointiert. "Ravioli sind die Antwort der Bundesregierung auf die Unsicherheit der Bürger", sagt sie in Anspielung auf die Hamsterkäufe-Debatte vor einigen Wochen. Die Grünen stünden für Chancengleichheit für alle, unabhängig von Herkunft ("ob aus Dresden oder Damaskus") oder Geschlecht. "Wenn wir es nicht machen, macht es keiner", sagt sie in Bezug auf gesellschaftspolitische Verantwortung.

Mehr über alle vier Kandidaten erfahren Sie im Foto-Slider:

Vier Bewerber - wer sie sind, was sie wollen Ein Fall für vier: Bislang gibt es vier offizielle Bewerber für die Spitzenkandidatur der Grünen zur Bundestagswahl 2017 - allerdings können sich noch weitere Grüne darauf bewerben. Die Partei will die Basis über ihr Spitzenpersonal abstimmen lassen. Anton Hofreiter - der linke Seelenstreichler Der Biologe hat über die Artenvielfalt in den südamerikanischen Anden promoviert und punktet mit Sachverstand etwa bei Agrar- und Verkehrsthemen. Gern erinnert der gebürtige Münchner die Basis daran, welche Grünen-Ziele schon alles umgesetzt seien, ob beim Atomausstieg oder dem gebremsten Waldsterben. Ökologie ist für den 46-Jährigen ein Markenkern seiner Partei, seit seiner Jugend ist er im Naturschutz aktiv und seit 30 Jahren bei den Grünen. Toni Hofreiter, wie er sich selbst nennt, zog 2005 in den Bundestag ein. Cem Özdemir - der Profilierte: Die Eltern des Schwaben kamen in den Sechzigerjahren als türkische Gastarbeiter nach Deutschland. Gern erzählt er von seinem Aufwachsen zwischen zwei Kulturen in Bad Urach und von seiner Ausbildung als Erzieher. Integration ist eines der wichtigsten Themen des Realpolitikers. Zuletzt setzte er sich stark für die Armenien-Resolution des Bundestags ein und war als scharfer Kritiker des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein gefragter Interviewpartner. Bei den Grünen ist der 50-Jährige seit 1981. Er wurde 1994 als erster Abgeordneter türkischer Herkunft in den Bundestag gewählt. Der studierte Sozialpädagoge hat zwei Kinder. Katrin Göring-Eckardt - die Erfahrene: Es war eine Überraschung, als die heute 50-Jährige sich vor vier Jahren als Spitzenkandidatin durchsetzte - immerhin gegen Grünen-Promis wie Claudia Roth und Renate Künast. Nach der Bundestagswahl wurde sie zum zweiten Mal Fraktionsvorsitzende, den Job hatte sie schon von 2002 bis 2005. Im Bundestag sitzt sie seit 1998, nach dem Gang in die Opposition 2005 wurde sie Vizepräsidentin des Parlaments. Göring-Eckardt kommt aus Thüringen und war im Wendejahr 1989 an der Gründung der Bürgerbewegung Demokratie Jetzt beteiligt, die im Bündnis 90 aufging. Ihr Theologiestudium schloss sie nicht ab, ist aber in der evangelischen Kirche aktiv. Die zweifache Mutter gehört zum Realo-Flügel und spricht auch bürgerliche Wähler an. Sie wirkt eher leise und zurückhaltend, kann aber bei Bedarf scharf angreifen. Robert Habeck - der Pop-und-Politik-Philosoph: Bundesweit ist der Landesminister der Kandidat mit dem geringsten Bekanntheitsgrad. Dagegen steuert der in Lübeck geborene vierfache Vater unter anderem mit einem Buch an: In "Wer wagt, beginnt" erklärt er, wie er die Grünen zu einer Orientierungspartei machen will, die Wähler über die Stammklientel hinaus anspricht. Grüne Themen, zeigt der Realo sich überzeugt, seien mehrheitsfähig. Der 47-Jährige ist nicht nur Vizeministerpräsident in Schleswig-Holstein, sondern auch Schriftsteller und Philosoph. Er sei sowohl Idealist als auch pragmatisch, betont er. Bei den Grünen ist Habeck seit 2002 aktiv, bereits 2004 wurde er Landesvorsitzender der Partei. Als Energie- und Umweltminister seines Landes ist die Energiewende eines seiner großen Themen.

Echte Konkurrenz findet auf der Männerseite statt, drei Bewerber balgen sich um einen Platz. Özdemir spricht von seiner Liebe zu Berlin, "ein Sehnsuchtsort", und von Donald Trump. "Das Undenkbare wird denkbar", sagt er über dessen US-Präsidentschaftskandidatur. "Jedes Kind hat das Recht, in die Schule zu gehen, ohne Bomben um sich herum", sagt er über Krieg und Terror. Die Grünen ruft er auf, sich nicht in "irrsinnige Flügeldebatten" zu verstricken. "Bitte, keine Selbstgespräche", appellierte er an die Delegierten.

Hofreiter vertritt als einziger Kandidat die Parteilinke, er prangert den "Rückzug in die Nationalstaaten" an. Es sei Aufgabe der Grünen, offensiv die offene Gesellschaft zu verteidigen und für die Gleichberechtigung von Homosexuellen und Frauen zu kämpfen. Der 46-Jährige streichelt die grüne Identität: "Erinnert ihr euch noch an die aufgeschäumten Flüsse? An das Waldsterben? An unseren Protest gegen Atomkraftwerke?", ruft er. Die kleine Partei habe viel verändert, es gebe aber noch viel zu tun, gegen Massentierhaltung, Autokonzerne, Plastiktüten im Meer.

Habeck gibt den Emo-Pragmatiker: "Wir müssen wieder Bewegungspartei werden", sagt er seinen Leuten, aber nicht gegen Staat und Institutionen, sondern für sie. Die Grünen müssten "raus aus dem eigenen Milieu" und Mehrheiten organisieren. Er setzt, wie so oft, auf Authentizität - und demonstrative Ehrlichkeit: "Verdammte Hacke", klingt so ein typischer Habeck-Satz, "wer gibt uns eigentlich die Garantie, dass nicht in ein paar Jahren Frauke Petry in einem Bundesministerium sitzt?" Aufrütteln müsse man die Gesellschaft, "alles verändert sich, das spüren die Leute".

Nach den Auftritten bleibt der Eindruck zurück: Eine Person, die alle Stärken der vier Bewerber auf sich vereinen könnte, wäre ziemlich überzeugend.

Bei den Grünen allerdings gibt es so eine Person nur als Gruppe, aus der nach einem komplizierten Prozess zwei Sieger übrig bleiben. Es genügen einfache Mehrheiten - am Ende könnten also Zehntelprozentpunkte entscheiden.

Wollen sich die Kandidaten stärker voneinander unterscheiden, werden sie sich auch gegenseitig attackieren müssen. Aber das gibt dann ja wieder: Aufmerksamkeit.

Mehr über die Grünen: